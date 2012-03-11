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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

فلاح:

صدور مجوز چاپ کتاب در خراسان رضوی دو برابر شد

صدور مجوز چاپ کتاب در خراسان رضوی دو برابر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از افزایش دو برابری صدور مجوز چاپ کتاب در استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح عصر یکشنبه در بازدید سرزده استاندار خراسان رضوی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: در سال گذشته دو هزار و 981 مجوز برای چاپ کتاب در استان صادر شده که این رقم در سال جاری به چهار هزار و 71 مجوز افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین سال گذشته 40 هزار و 63 عنوان کتاب با تیراژ 25 میلیون جلد متنشر شده که این رقم طی امسال تاکنون به چهار هزار و 252 عنوان کتاب و 23 میلیون تیراژ رسیده است.

فلاح تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از عناوین کتب و تیراژ آنها که در سال 90 مجوز انتشار دریافت کرده اند هنوز به طور کامل ثبت سیستم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده است.

کد مطلب 1557314

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