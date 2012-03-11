صدور مجوز چاپ کتاب در خراسان رضوی دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح عصر یکشنبه در بازدید سرزده استاندار خراسان رضوی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: در سال گذشته دو هزار و 981 مجوز برای چاپ کتاب در استان صادر شده که این رقم در سال جاری به چهار هزار و 71 مجوز افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین سال گذشته 40 هزار و 63 عنوان کتاب با تیراژ 25 میلیون جلد متنشر شده که این رقم طی امسال تاکنون به چهار هزار و 252 عنوان کتاب و 23 میلیون تیراژ رسیده است.

فلاح تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از عناوین کتب و تیراژ آنها که در سال 90 مجوز انتشار دریافت کرده اند هنوز به طور کامل ثبت سیستم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده است.