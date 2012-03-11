به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه با بیان این که این سازمان از هفته‌ها قبل با تشکیل ستاد استقبال از بهار تحت عنوان بهاران با شهدا برنامه‌های وسیعی را جهت ایام پایانی سال و لحظات سال تحویل در گلزار شهدای بهشت‌زهرا (س) تدارک دیده است ،گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با فرماندهی پلیس راهور ناجا تعداد 2500 نفر از نیروهای راهور مدیریت ترافیکی محوطه 754 هکتاری سازمان بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام (رضوان‌الله تعالی علیه) و همه مسیرهای منتهی به بهشت زهرا (س) در پنج‌شنبه و جمعه آخر سال به عهده خواهند داشت.

زنگیشه افزود: بنرهای اطلاع‌رسانی جهت شهروندان در 64 نقطه سطح شهر و سازمان نصب و یکصدهزار نسخه نقشه تمام رنگی در بین شهروندان و زائران اهل قبور به صورت رایگان توزیع خواهد شد.

قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به برنامه‌های گسترده فرهنگی بهشت‌زهرا (س) در ایام پایانی سال گفت: برگزاری آخرین دعای کمیل در روز پنج‌شنبه 25 اسفندماه و همچنین آخرین دعای ندبه سال در روز جمعه 26 اسفندماه در مهدیه شهدا، اهدای گل و گلدان و پیام تبریک به خانواده‌های معظم شهدا و گلباران آرامگاه 4 هزار شهید گمنام، برپایی هفت سین دفاع مقدس و سنتی و برگزاری مراسم دعا و نیایش ویژه لحظات تحویل سال در جوار شهیدان گمنام از دیگر برنامه‌های متنوع سازمان بهشت زهرا (س) و شهرداری حرم مطهر حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیه ) است.

