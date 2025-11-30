احمد رضا اسکندری معاون فنی و عمرانی سازمان بهشت زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات روند احداث پل ارتباطی میان گلزار مطهر شهدا و حرم مطهر امام خمینی (ره) گفت: پروژه احداث پل ارتباطی میان گلزار شهدا و حرم مطهر امام خمینی (ره) با هدف ایجاد اتصال مستقیم و ایمن میان گلزار شهدا و حرم مطهر، تسهیل تردد زائرین، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و سالمندان و رفع انقطاع میان گلزار شهدا و حرم مطهر امام راحل در حال اجراست.

وی بیان کرد: طراحی پروژه با رعایت کامل ملاحظات فرهنگی، مذهبی و معماری و در دو فاز تعریف شده است؛ فاز اول شامل اجرای بدنه اصلی پل و بهره‌برداری اولیه است. این فضا صرفاً برای عبور و مرور نیست، بلکه امکان برگزاری مراسم، تجمع و ایستایی را نیز فراهم می‌سازد. هدف از طراحی این بخش ایجاد نقطه‌ای شاخص با تسلط بصری به گلزار شهدا و حرم مطهر است.

اسکندری تصریح کرد: در طراحی پل مسیر خودروهای برقی نیز لحاظ شده تا امکان جابه‌جایی آسان و بی‌دغدغه برای زائرین فراهم شود. این موضوع که پیش‌تر بارها از سوی خانواده‌های شهدا مطرح شده بود، اکنون با اجرای این پل به‌صورت عملیاتی در حال تحقق است.

معاون فنی و عمرانی سازمان بهشت زهرا (س) گفت: احداث این پل علاوه بر کارکرد ارتباطی، موجب کاهش تردد عرضی عابرین از بلوار شهدا و افزایش ایمنی خواهد شد. همچنین خودروهای برقی سازمان نیز از این مسیر استفاده خواهند کرد و این پل بخشی از شبکه دسترسی سازمان بهشت زهرا (س) را تکمیل خواهد نمود.

اسکندری افزود: پل در دست احداث دارای طول تقریبی ۴۰۰ متر است که از این میزان، حدود ۲۴۰ متر به طول عرشه اختصاص دارد. در بخش زیرسازی، تعداد ۸۷ شمع طراحی شده که تاکنون حدود ۶۵ درصد از عملیات اجرایی آن‌ها به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، پل دارای ۲۳ ستون می‌باشد که حدود ۲۲ درصد آن اجرا شده است. با در نظر گرفتن مجموع آیتم‌های اجرایی پروژه، از جمله شمع‌ها، ستون‌ها و سایر اجزای مرتبط، پیشرفت کلی پروژه تا این مرحله حدود ۱۵ درصد است.

به گفته اسکندری طرح فعلی پس از بررسی طرح‌های متعدد در جلسات کارشناسی از لحاظ فرهنگی و عمرانی انتخاب شده است.

اسکندری ادامه داد: فاز دوم پل نیز شامل احداث المان عمودی مکمل خواهد بود. این المان معماری با ساختاری برج‌مانند و با ارتفاع ۳۷ متر احداث می‌شود. این المان با تأکید بر مفهوم عروج شهدا از خاک به افلاک، حامل پیام وحدت، ایثار و پیوند با فرهنگ عاشورایی است.

وی تصریح کرد: پل ارتباطی میان گلزار شهدا و حرم مطهر امام خمینی (ره)، نخستین تجربه سازمان بهشت زهرا (س) در اجرای مستقیم پروژه پل‌سازی به‌عنوان کارفرما بوده و یکی از پروژه‌های شاخص سازمان به شمار می‌رود.

شایان ذکر است؛ عملیات احداث این پروژه از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و امید است بهار ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.