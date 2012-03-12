یک گام تا الکترونیکی شدن اردکان/ آموزش پیش نیاز اجرای موفق شهر الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر دوشنبه در جلسه راه اندازی پروژه شهرداری الکترونیک در اردکان اظهار داشت: اجرای چنین پروژه هایی دارای ظرافت های خاص است اما در عین حال برای شهرستان اردکان که پله های ترقی را به سرعت طی می کند، ضروری است.

وی با بیان اینکه در یک شهر الکترونیک باید دسترسی شهروندان به خدمات متنوع،پرسرعت، قابل اطمینان و امن صورت پذیرد، افزود: اجرای این پروژه باید با همکاری و وقت گذاشتن تمام ادارات و نهادهایی باشد که به نوعی به طور روزمره با مردم سرو کار دارند.

تابش ادامه داد: هرچند این شیوه باید در یک بستر تکاملی انجام گیرد اما روندی که برخی ادارات در پیش گرفته اند به هیچ وجه مطلوب نیست و فرمانداری باید وقت و توان بیشتری را برای تسریع در اجرای کامل این پروژه معطوف دارد.

وی بر فراهم کردن کامل زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و به روزرسانی اطلاعات و شبکه های الکترونیکی از یک سو و اطلاع رسانی و آموزش گسترده از قبیل آموزش شهروندان و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه و مدیریت این پروژه تاکید کرد.

تابش اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل این پروژه مهم و زیرساختی، مردم اردکان بتوانند از مزایای آن از جمله ارتباط بهتر ادارات با مردم به صورت شبانه روزی،صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهری و ... بهره مند شوند.

وی با تاکید مجدد بر اینکه آموزش شهروند الکترونیک به عنوان پیش نیاز اجرای موفق شهر الکترونیک مورد توجه جدی قرار گیرد، تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای راهبردی اجرای پروژه شهر الکترونیک را خواستار شد.

رضایی نژاد، مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر یزد نیز در سخنانی با اشاره به اینکه این شرکت ضمن همکاری در این پروژه به تعهدات خود از جمله در اختیار گذاردن اینترنت رایگان و ... عمل خواهد کرد، از دستگاه های مسئول خواست تا با جدیت بیشتری خدمات قابل ارائه در این پروژه را مشخص و اجرایی کنند.

محمدمهدی مقوم، مدیرکل مخابرات استان نیز با بیان اینکه زیرساختهای مخابراتی در شهرستان اردکان از وضعیت مطلوبی بهره مند است، از استقرار نسل جدید سیستمهای مخابراتی در استان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: با اجرای این سیستم ارائه خدمات مخابراتی در شهرستان اردکان تا 16 برابر قابل ارتقا است.

مروتی شهردار اردکان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن پروژه شهرداری الکترونیک اردکان در قالب شهر الکترونیک اردکان ارائه کرد.

در این مراسم، پورتال پروژه شهرداری الکترونیک به طور رسمی توسط نماینده مردم اردکان افتتاح شد.