برترین رمان سال 1390 را معرفی کنید

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: سال 1390 سال ظهور آثار داستانی نوپدیدی در ادبیات داستانی ایران بود؛ آثاری از نویسندگان صاحب قلم که برخی از مخاطبان برای تهیه آنها حتی تن به صف ایستادن دادند. در میان این کارها حتی اثر نخستین نویسندگان، توانستند اقبال خوبی در میان علاقه‌مندان ادبیات داستانی به دست آورند.

سال 90 همچنین همانند سال‌های گذشته سال حضور آثاری بود که عمر حضور و عرض اندام آنها در عرصه ادبیات داستانی ایران تنها در همان دوره‌ای بود که خبر انتشار آنها از رسانه‌ای منتشر می‌شد و صد البته بودند آثاری که هیچ رسانه‌ای نیز به آنها بها نداد.

خبرگزاری مهر در نظر دارد بر اساس میزان کیفیت یک اثر و نیز میزان اقبال آثار داستانی سال 90 در یک نظرسنجی از مخاطبان خود بخواهد برترین اثر داستانی منتشر شده در سال 1390 را با ارسال پیامک معرفی کنند.

این آثار تنها براساس ملاک‌های مورد نظر خبرگزاری مهر در فهرست زیر ارائه نشده است و نظرات برخی نویسندگان، کارشناسان، منتقدان و صاحب‌نظران حوزه ادبیات داستانی را نیز در این فهرست دخالت داده شده است. همچنین میزان استقبال عمومی از یک اثر در سال گذشته (با شاخص چاپ‌های متعدد و فروش بالا) و نیز توجه جوایز ادبی به این آثار از دیگر ملاک‌های انتخاب آنها به شمار می‌رود.

بدیهی است که در نظر برخی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هیچ کدام از این آثار برترین اثر داستانی سال 1390 به شمار نرود، اما به دست آمدن یک رنکینگ و رتبه‌بندی بین همین چند اثر، برای فعالان حوزه ادبیات داستانی، نویسندگان، ناشران و منتقدان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در این فهرست، تلاش کردیم با وجود چند اثر قابل اعتنا از یک نویسنده، تنها یک اثر را بگنجانیم که این قاعده درباره ناشران هم صدق می‌کند.

کاربران خبرگزاری مهر برای شرکت در این نظرسنجی می‌توانند تا پایان روز 23 فروردین، عدد اختصاص یافته به هر اثر را به شماره 30001397 پیامک کنند.

مهر در طول مدت زمان انجام این نظرسنجی نیز گزارش‌هایی از میزان آرا کسب شده توسط هریک از آثار ارائه خواهد کرد.

فهرست آثار انتخابی در این نظرسنجی به شرح زیر است:

1ـ جاده جنگ/ نوشته منصور انوری/ سوره مهر

2ـ پایان یک مرد/ نوشته فریبا کلهر/ نشر مرکز

3ـ ظلمات/ نوشته محمدعلی علومی/ نشر افکار

4ـ پنجاه درجه بالای صفر/ نوشته علی چنگیزی/ نشر چشمه

5ـ دشت‌های سوزان/ نوشته صادق کرمیار/ کتاب نیستان

6ـ خورشید بر شانه راستشان می‌تابید/ نوشته جواد افهمی/ ققنوس

7ـ هستی/ نوشته فرهاد حسن زاده/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

لطفا فقط عدد مورد نظر را به شماره پیامکی خبرگزاری مهر ارسال فرمایید. درج نام کتاب، نویسنده یا ناشر در پیامک شما موجب ابطال آن خواهد شد.