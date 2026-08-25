شناسایی ۶۰ هزار مسئله پژوهشی درباره پیامبر اسلام(ص) در حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) اظهار کرد: پژوهشگران حوزوی در مرحله نخست یک مجموعه پژوهشی گسترده درباره شخصیت و سیره پیامبر مکرم اسلام(ص) را تدوین کرده‌اند که حاصل آن شناسایی ۶۰ هزار سؤال و مسئله پژوهشی است.



وی افزود: این مسائل بر اساس چالش‌ها و پرسش‌هایی که امروز درباره پیامبر اسلام(ص) در جامعه بشری وجود دارد، استخراج و دسته‌بندی شده و بیش از ۲۵ حوزه و موضوع علمی را دربرمی‌گیرد.



حجت الاسلام عباسی ادامه داد: این مجموعه می‌تواند مبنایی برای تولید آثار علمی متنوع قرار گیرد و از ظرفیت آن در قالب کتاب، مقاله، نشست‌های علمی، کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی استفاده شود.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه شناسایی این تعداد مسئله، نخستین مرحله از یک فرایند پژوهشی گسترده‌تر است، گفت: در مراحل بعدی باید مسائل استخراج‌شده مورد اولویت‌بندی و تبیین قرار گیرند و سپس متناسب با هر مسئله، خروجی‌های علمی در قالب مقاله، کتاب و دیگر قالب‌های پژوهشی تولید شود.



پیامبر اسلام(ص) ظرفیت بازسازی زیست متمدنانه بشر را دارد



وی با اشاره به جایگاه بعثت پیامبر اسلام(ص) در تاریخ بشریت اظهار کرد: بعثت پیامبر اکرم(ص) را باید بزرگ‌ترین رویداد تاریخ بشر دانست، زیرا ایشان در شرایطی که جامعه آن روز گرفتار جهل و جاهلیت بود، طی ۲۳ سال دعوت و حضور اجتماعی توانستند بنیان جامعه‌ای متمدن و برخوردار از زیست متمدنانه را شکل دهند.



حجت الاسلام عباسی افزود: پیامبر مکرم اسلام(ص) در یکی از محروم‌ترین و محجوب‌ترین مناطق جغرافیایی جهان آن روز و در دوره‌ای سرشار از جهالت و جاهلیت، تحولی بنیادین در جامعه ایجاد کردند و توانستند فرهنگی منحط را به فرهنگی متمدن تبدیل کنند.



وی ادامه داد: تحقق این تحول عظیم، از یک سو به حمایت‌های خداوند متعال و اعجاز قرآن کریم بازمی‌گشت و از سوی دیگر، شخصیت ممتاز و بی‌نظیر پیامبر اسلام(ص) در شکل‌گیری این دگرگونی نقش اساسی داشت.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه گفت: پیامبر اسلام(ص) مجموعه‌ای از فضایل و ویژگی‌های شخصی و شخصیتی را در وجود خود جمع کرده بودند و با تکیه بر توحید و اتکای کامل به خداوند متعال توانستند جامعه‌ای گرفتار انحطاط فرهنگی را به سوی تمدن و زیست متمدنانه هدایت کنند.



وی تصریح کرد: پیامبری که در طول ۲۳ سال زندگی مادی و حضور اجتماعی خود توانست چنین تحول گسترده‌ای را در جامعه آن زمان رقم بزند، امروز نیز این ظرفیت را دارد که در دوره جاهلیت مدرن، نقطه آغاز حرکت بشر به سمت یک زیست متمدنانه باشد.



بازخوانی سیره پیامبر اسلام باید با نیازهای امروز بشر پیوند بخورد



حجت الاسلام عباسی با تأکید بر ضرورت بازخوانی شخصیت و سیره پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: سخن گفتن از بعثت پیامبر اکرم(ص) صرفاً به معنای یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه باید فرصتی برای بازشناسی دوباره سیره، شخصیت، فضایل و معارف آن حضرت متناسب با نیازهای انسان امروز باشد.



وی افزود: دعوت پیامبر اسلام(ص) در عصر خود ویژگی‌هایی داشت که توانست دل‌های انسان‌ها را در میان عرب و غیرعرب به سوی خود جلب کند و همین ظرفیت امروز نیز وجود دارد تا سیره، سبک زندگی، بینش و منش آن حضرت بتواند مسلمانان و غیرمسلمانان را در سراسر جهان مورد خطاب قرار دهد.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) پیامبر خاتم و متعلق به همه دوران‌هاست، گفت: رسالت و معارف آن حضرت محدود به یک مقطع تاریخی نیست و پیامبر اکرم(ص) همچنان می‌تواند بشر را به عبور از زیست جاهلی و حرکت به سمت زندگی متمدنانه در پرتو نور الهی فرا بخواند.



وی ادامه داد: بر همین اساس، پژوهش درباره پیامبر اسلام(ص) نباید صرفاً به پژوهش‌های انتزاعی و مطالعات محدود کتابخانه‌ای خلاصه شود، بلکه باید به دنبال آن باشد که نور شخصیت، جمال، جلال و معارف این انسان بی‌نظیر را به زندگی و مسائل انسان معاصر پیوند دهد.



حجت الاسلام عباسی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های پیامبرشناسی باید بر اساس نیازها، پرسش‌ها و مطالبات روز جامعه تنظیم شود، زیرا مسائل پیش روی بشر امروز یک‌بعدی نیست و حوزه‌های مختلفی از جمله مسائل روشی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد.



۶۰ هزار مسئله در مورد پیامبر آغاز یک مسیر پژوهشی گسترده است



وی با اشاره به اهمیت طرح پژوهشی انجام‌شده در حوزه علمیه قم اظهار کرد: شناسایی ۶۰ هزار سؤال و مسئله درباره پیامبر اسلام(ص)، گام نخست در یک مسیر گسترده پژوهشی است و ارزش اصلی این مرحله در آن است که مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط با پیامبرپژوهی در موضوعات متعدد شناسایی و سامان‌دهی شده است.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: این اقدام از ظرفیت آن برخوردار است که پژوهشگران و دین‌پژوهان را در مسیر تولید آثار علمی متناسب با پرسش‌های روز جامعه قرار دهد و زمینه‌ای برای پرداختن منسجم‌تر به ابعاد مختلف شخصیت و سیره پیامبر اکرم(ص) فراهم کند.



وی ادامه داد: پس از مرحله شناسایی، اولویت‌بندی مسائل و تبیین دقیق آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند و باید از دل این مجموعه، آثار و تولیدات علمی متناسب با موضوعات و نیازهای شناسایی‌شده شکل گیرد.



حجت الاسلام عباسی این اقدام را در جهان اسلام کم‌نظیر دانست و گفت: این مجموعه را می‌توان هدیه‌ای علمی از سوی حوزه علمیه قم به جامعه بشری، دین‌پژوهان و پیامبرپژوهان دانست که به برکت وجود پیامبر مکرم اسلام(ص) و تلاش پژوهشگران حوزوی فراهم شده است.



وی با قدردانی از پژوهشگران و دست‌اندرکاران این طرح افزود: امید است مرحله نخست این مجموعه در چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی که در قم برگزار می‌شود، با حضور شخصیت‌های مختلف کشوری و مهمانانی از ادیان و کشورهای گوناگون رونمایی شود تا این دستاورد پژوهشی در اختیار دین‌پژوهان و پیامبرپژوهان قرار گیرد.



این مجموعه در اختیار پیامبرپژوهان قرار می‌گیرد



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه اظهار کرد: برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی در قم می‌تواند فرصتی برای معرفی این مجموعه پژوهشی باشد و زمینه آشنایی جامعه علمی با این اقدام را فراهم کند.



عباسی گفت: مجموعه شناسایی‌شده در مرحله نخست، گستره‌ای از پرسش‌ها و مسائل مرتبط با پیامبر اسلام(ص) را در بیش از ۲۵ موضوع علمی در خود جای داده است و قابلیت آن را دارد که در مراحل بعدی به تولید آثار علمی و پژوهشی گوناگون منجر شود.



وی تأکید کرد: استمرار این فرایند نیازمند آن است که مسائل شناسایی‌شده با دقت اولویت‌بندی و تبیین شوند و پژوهشگران بر اساس نیازهای جامعه و پرسش‌های مطرح در جهان امروز، مسیر تولید آثار علمی را دنبال کنند.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: هدف از این حرکت پژوهشی آن است که شناخت سیره و شخصیت پیامبر مکرم اسلام(ص) در چارچوبی متناسب با نیازهای امروز بشر دنبال شود و ظرفیت‌های علمی موجود برای بازخوانی پیام نبوی در دوره معاصر به کار گرفته شود.