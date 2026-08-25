طرح احداث مسکن مشارکتی تدوین و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای تامین مسکن استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن، اظهار کرد: براساس قانون تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به ازای هر واحد پس از رسیدن پیشرفت فیزیکی طرح به بالای ۸۰ درصد تخصیص می‌یابد.

وی افزود: کل پروژه کوی پرواز همدان در مجموع دارای ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی است و در نگاه کلی مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شود اما با توجه به اینکه برخی زون‌های آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، انتظار می‌رود ارزیابی پیشرفت کار و پرداخت منابع صندوق بر مبنای هر زون صورت گیرد.

استاندار همدان با بیان اینکه طرح احداث مسکن مشارکتی تدوین و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، گفت: مدیریت استان آمادگی دارد در جلسات مشترک و تخصصی از این طرح دفاع کند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در تامین زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: استان همدان در اجرای خدمات زیربنایی از جمله شبکه آب، برق و گاز در طرح‌های نهضت ملی مسکن عملکرد پیشرو دارد و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی نگاه ویژه‌ای در تخصیص اعتبارات به این استان داشته باشد.

ملانوری‌شمسی در پایان خاطرنشان کرد: فعال‌سازی الگوی اجاره به شرط تملیک و تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت‌وساز می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌توجهی از معضل مسکن در استان باشد.

تعیین تکلیف ۲۶ روستای واقع در حریم شهرهای همدان ضروری است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر کار کارشناسی و تخصصی است و آسیب‌شناسی دقیق این روند می‌تواند در سال‌های آینده نتایج مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

علیرضا نثاری افزود: این دیدگاه تنها نظر شخصی نیست بلکه حاصل بررسی و نظر کارشناسان حوزه‌های عمران، زیرساخت، مسکن و بخش‌های مرتبط است و امید می‌رود تداوم این رویکرد دستاوردهای مناسبی در پی داشته باشد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن در شهرک امیرکبیر نهاوند، گفت: نزدیک به یک‌هزار نفر در این شهرک زمین تحویل گرفته‌اند و عملیات ساخت واحدهای ۲ طبقه به صورت گروهی نیز به شکل مناسبی آغاز شده است.

نثاری ادامه داد: بنیاد مسکن در زمینه تامین زیرساخت‌ها و بهسازی معابر شهرک امیرکبیر اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اما بازنگری در طرح جامع و تکمیل بهسازی معابر باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با درخواست برای پایش دوباره سامانه «تم» در استان همدان، افزود: بازبینی اطلاعات این سامانه می‌تواند به حل مشکلات مردم کمک کند و زمینه ارائه پاسخ‌های فنی و حقوقی دقیق‌تر از سوی وزارت راه و شهرسازی را فراهم آورد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضروری است افرادی که شرایط آنها نیازمند بررسی مجدد است، فرصت ثبت‌نام دوباره در سامانه را داشته باشند و وضعیت متقاضیانی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده اما همچنان بلاتکلیف هستند، مشخص شود.

نهاوند و دیگر نقاط استان با کمبود تجهیزات پایش تصویری مواجه هستند

نثاری با اشاره به کمبود دوربین‌های پایش تصویری در راه‌های استان همدان، گفت: شهرستان نهاوند و دیگر نقاط استان با کمبود تجهیزات پایش تصویری مواجه هستند و تقویت این زیرساخت در محورهای مواصلاتی ضروری است.

وی محور نهاوند - فیروزان و سه‌راه کنگاور را به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران عتبات عالیات دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: تکمیل و بهسازی مسیر نهاوند - فیروزان، به‌ویژه در محدوده منتهی به کرمانشاه، باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی درباره محور نهاوند - آورزمان نیز گفت: وضعیت این مسیر در بازدیدهای میدانی مسئولان بررسی شده و انتظار می‌رود برای رفع مشکلات آن تصمیم‌های اجرایی لازم اتخاذ شود.

وی محور نهاوند - نورآباد را نیز به دلیل بین‌استانی بودن، مهم ارزیابی کرد و افزود: موضوع این مسیر در کارگروه وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و اقدامات فنی برای اخذ مجوز ماده ۲۳ آن در حال انجام است.