درخواست اختصاص تسهیلات برای خرید ۳ فروند هواپیما ویژه فرودگاه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شامگاه سه‌شنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و شورای تامین مسکن استان همدان با بیان اینکه نیازی به شناسایی اراضی جدید برای ساخت مسکن در این شهر وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی در شهر همدان در حال احداث است که بخش قابل‌توجهی از آن به دست بخش خصوصی اجرا می‌شود.

وی افزود: با احتساب ظرفیت‌ اراضی پیش‌بینی‌شده در منطقه تفریجان به مساحت ۳۲۰ هکتار و حدود ۴۰۰ هکتار زمین در منطقه جورقان امکان احداث تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی فراهم است که پس از طی مراحل قانونی این زمین‌ها می‌تواند در اختیار اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، خبرنگاران و مهندسان قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها و رفع موانع اجرایی، خاطرنشان کرد: تعداد افراد واجد شرایط مسکن در همدان به مراتب کمتر از ظرفیت اراضی موجود است؛ بنابراین باید انرژی و منابع را به‌جای تمرکز بر تامین زمین جدید، صرف ساخت و پیشبرد پروژه‌های فعلی کرد.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی استان اشاره کرد و گفت: در قانون پیش‌بینی‌های لازم برای تکمیل راه‌آهن تهران - همدان - سنندج و ادامه مسیر آن تا مرز باشماق انجام شده است.

وی ادامه داد: برای مسیر ریلی همدان - ملایر نیز ردیف اعتباری مستقل در نظر گرفته شده که با اجرای آن و تکمیل مسیر ملایر به دورود شبکه ریلی استان توسعه یافته و همدان به یکی از محورهای کلیدی کریدور شمال به جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه آزادراه تهران - همدان، اظهار کرد: فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ برای ادامه این پروژه طی شده و ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت دولت روند اجرایی آن شتاب گیرد.

وی همچنین به اهمیت محورهای راهبردی استان اشاره کرد و گفت: مسیر کوریجان - قهاوند و همچنین اتصال ملایر به آزادراه تهران - همدان و امتداد آن به رزن و دمق، صرفاً پروژه‌های محلی نیستند و به دلیل تسهیل ارتباط استان‌های غربی و جنوبی، از اهمیت ملی برخوردارند که باید با جدیت پیگیری شوند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای ترافیک مرکز استان، اجرای رینگ سوم و کمربندی غربی شهر همدان را در ساماندهی تردد شهری ضروری دانست.

وی درباره پروژه همدان - تویسرکان نیز تصریح کرد: این طرح دارای ردیف اعتباری است و امیدواریم در بودجه سال آینده منابع بیشتری برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های راهبردی راه استان پیش‌بینی شود.

حاجی‌بابایی با انتقاد از وضعیت حمل‌ونقل هوایی استان، این موضوع را یکی از مطالبات دیرین مردم همدان خواند و گفت: مشکل تأمین هواپیما در همدان باید به صورت عملیاتی حل شود.

وی افزود: با بهره‌گیری از تسهیلات و حمایت‌های دولتی حداقل سه فروند هواپیما خریداری شود تا ضمن فعالیت در شبکه پروازی کشور بخشی از نیازهای حمل‌ونقل هوایی استان نیز از این طریق برطرف شود.

پروژه ۵۰۲ واحدی ملایر نیازمند تامین منابع برای آماده‌سازی است

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اولویت‌های زیرساختی این شهرستان اظهار کرد: پروژه راه‌آهن همدان - ملایر یک طرح کلان است که با توجه به حمایت‌های صورت گرفته اجرای کامل آن نه تنها برای ملایر بلکه برای کل کشور حائز اهمیت و خدمت بزرگی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ملایر افزود: مسیر سد کریم‌خان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان ملایر نیازمند تعریض است چراکه با توجه به حجم ترددها، بهسازی این محور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت راه‌های مواصلاتی اشاره کرد و گفت: پروژه مسیر خروجی شهر سامن که حدود یک کیلومتر از آن باقی‌مانده نیازمند پیگیری مسئولان برای تکمیل نهایی است. همچنین شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد تا ایمنی محورها ارتقا یابد.

آزادی‌خواه در خصوص محور ملایر به گولاب نیز تصریح کرد: این پروژه که دارای ماده ۲۳ و ردیف اعتباری است، اکنون به پروژه‌ای نیمه‌تمام تبدیل شده که ردیف اعتباری آن متوقف شده است، انتظار می‌رود با تصمیم‌گیری مناسب و صدور مجوزهای لازم این طرح پس از سال‌ها بلاتکلیفی تعیین تکلیف و عملیات اجرایی آن از سر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه مسکن پرداخت و بیان کرد: پروژه ۵۰۲ واحدی ملایر نیازمند تامین منابع برای آماده‌سازی است تا متقاضیان بتوانند از واحدهای خود بهره‌مند شوند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان با اشاره به پروژه ۵۱۵ هکتاری ملایر افزود: با توجه به اینکه بیش از هشت‌هزار نفر در این پروژه ثبت‌نام کرده و مبالغ اولیه را واریز کرده‌اند، بلاتکلیفی فعلی قابل پذیرش نیست. باید هرچه سریع‌تر مجموعه‌ای با اهلیت و توانایی اجرایی بالا انتخاب شود تا کار با شتاب مناسب آغاز و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.