حراست از منابع طبیعی نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش صبح سه شنبه در مراسم درختکاری در اراضی بیابانی شهرستان بوئین زهرا از آمادگی کامل بسیجیان برای حفاظت از عرصه های طبیعی و درختکاری خبر داد و افزود: حفظ و حراست از منابع طبیعی نیازمند عزم و مشارکت مردمی است و بسیج نیز آمادگی فعالیت در این زمینه را دارد.

وی اظهارداشت: بدون مشارکت و همکاری مردم حفظ و حراست از عرصه های طبیعی میسر نمی شود و مردم نباید نقش خود را در این زمینه نادیده بگیرند.

سردار آبنوش یادآورشد: برای حفظ و احیای جنگل ها و عرصه های طبیعی همه دستگاهها حتی شهرداری ها باید نقش خود را ایفا کنند.

وی تصریح کرد: سازمان جنگلها تنها مسئول رسیدگی به منابع طبیعی نیست بلکه برای حفظ منابع طبیعی و جنگلها باید روش های مدیریت و پشتیبانی ازمنابع طبیعی بازبینی شود.

فرمانده سپاه استان قزوین بیان کرد: هفته منابع طبیعی فرصتی است تا دیگر دستگاههای اجرایی با این نهاد تعامل مشترک داشته و در راه حفظ و حراست از عرصه های طبیعی تلاش کنند.

سردار آبنوش گفت: منابع طبیعی موضوعی است که همه آحاد جامعه از رهبر تا دولت و مجلس به آن اعتقاد دارند که فرصتی استثنایی است تا در احیای آن بکوشیم.

وی عنوان کرد: این فرصت بهترین موقعیت برای سازمانهایی است تا در موضوع فرهنگ سازی حفظ، احیا و حراست از منابع طبیعی اقدامات موثری داشته باشند و در این میان سهم بسیج سازندگی نیز باید مشخص شود.

سردارآبنوش اظهارداشت: بسیج سازندگی در موضوعاتی که وارد شده توانسته به خوبی فرهنگ سازی کند و در زمینه فرهنگ سازی منابع طبیعی نیز پیش قدم است.

وی تصریح کرد: طبیعت و فضای سبز در واقع هویت و شناسنامه هر شهرستان است و همه در راستای حفظ، احیا‌ و حراست از این مواهب الهی تعهد شرعی و مسئولیت ملی داریم.

سردار آبنوش یادآورشد: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و برای حفظ، احیا و توسعه آن باید همه نقش داشته باشند و یکی از ویژگی های بسیج که برکات زیادی در پی دارد مشارکت بدون ادعای آنها در همه زمینه ها است.

در پایان این مراسم به منظور تثبیت شن و بیابانزدایی در زمین بیابانی شهرستان بوئین زهرا نهال کاری شد.