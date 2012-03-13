آتش چهارشنبه سوری در کمین جوانان/ چشمانی که دیگر نمی بیند

به گزارش خبرنگار مهر، همواره آئین های ایرانی مملو از اعتقاد به پروردگار، راستی، درستی، اخلاق مداری، و سلامتی بوده است، چیزی که این روزها در میان بوی نارنجک دستی و ترقه های وارداتی گم شده و جای امید به زندگی را انواع زخم ها و مصدومیت ها در آستانه عید می گیرد.

این روزها با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، بسیاری از خانواده ها در تدارک برنامه ای برای از خانه بیرون نرفتن هستند، آنها حتی با گرفتن مرخصی برای فرزندان خود از مدرسه، خواهان حضور فرزند خود در خانه در عصر روز سه شنبه هستند.

آنچه امروز خانواده ها را نگران می کند انحراف در آئین هایی است که روزی برای شادی بوده و اکنون رخت غم را بر تن خانواده ها می کند و آنان را اشگ ریز و گریان در آستانه سال نو می کند.

50 درصد مصدومیت های چهارشنبه آخر سال صدمات چشمی است



رئیس مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس استان مرکزی 50 درصد از سوانح چهارشنبه سوری سال گذشته این استان مصدومیت ناحیه چشم عنوان کرد و گفت: سال گذشته در مجموع بیش از 40 درصد اتفاقات کاهش یافته بود با این حال 19 نفر در این روز در استان بستری شدند.



دکتر قنبر فراهانی با تایکد بر اینکه خانواده ها کراقب فرزندان خود باشند و آنها را ارشاد کنند افزود: 80 درصد قربانیان چهارشنبه سوری پارسال استان را جوانان و نوجوانان تشکیل می داد و 88 درصد مصدومین جنسیت مرد داشتند.

41 پایگاه اوژانس استان آماده باش

به گفته دکتر قنبری اکنون 41 پایگاه اورژانس با امکانات آمبولانس و 84 نیروی انسانی امدادی برای چهارشبه آخر سال در استان آماده باش هستند و تمامی مراکز بیمارستانی بستر خدمات به صدمه دیدگان احتمالی را مهیا کرده شده اند.

آماده‌باش نیروهای امداد و نجات هلال احمر در استان مرکزی



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان هم از آماده‌ باش نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: در شب چهارشنبه آخر سال همه نیروهای واکنش سریع هلال احمر در سراسر استان در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.



محمد محمدی گفت: خانواده‌ها مراقب فرزندانشان باشند تا در حوادث احتمالی چهارشنبه‌ سوری آسیب نبینند.

با برهم زنندگان نظم برخورد می شود

فرماندهی نیروی انتظامی استان هم از برخورد با مخلان و برهم زنندگان نظم و امنیت در استان خبر داد و گفت: گزینه اول ما ارشاد است و در صورتیکه افرادی نظم و امنیت را برهم زنند برخورد می شود.

سردار کاظم مجتبایی افزود: بیش از سه هزار نیروی پلیس وظیفه برقراری نظم و امنیت استان را به عهده دارند و خاطیانی که با آتش بازی و نارنجک های دستی امنیت و آسایش مردم را بر هم زنند برخورد قانون می شود.