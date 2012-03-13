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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۴

علی اکبری:

پنج هزار نفر در زنجان در سامانه صامت ثبت نام کردند

پنج هزار نفر در زنجان در سامانه صامت ثبت نام کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان از ثبت نام پنج هزار نفر در سامانه صامت خبر داد و گفت: مدت زمان پاسخگویی به درخواستها و مطالبات مردم در این سامانه 4 تا 11 روز است.

قاسم علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت و بازرسی از کشیک های دستگاههای اجرایی و خدماتی را مهمترین کار حوزه نظارت یاد کرد و افزود: این نظارت و بازرسی در تعطیلا ت نوروزی هم استمرار دارد.

وی اظهار داشت: نظارت و بازرسی در شهرستانها هم فعال است.

مدیرکل نظارت و بازرسی استانداری زنجان از نظارت و بازرسی 14 اکیپ بازرسی خبر داد و افزود: این اکیپ ها از از 22 اسفند ماه نظارت محسوس از دستگاههای اجرایی دارند.

علی اکبری تاکید کرد: در کنار این اکیپ ها 3 اکیپ هم نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، بازار و خدمات علوم پزشکی را در دستور کار دارند.

وی گفت: در راستای نظارت و بازرسی که از دستگاههای اجرایی صورت می گیرد در سال 91 از دستگاههای برتر که خدمات درست و کافی را به مردم ارائه دهند تجلیل و قدردانی خواهد شد.

علی اکبری گفت: دستگاههای اجرایی، تعاون، تربیت بدنی، گاز، خدمات درمانی دستگاههایی بودند که در کمترین زمان به مطالبات مردم پاسخ داده اند.

کد مطلب 1558679

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