پنج هزار نفر در زنجان در سامانه صامت ثبت نام کردند

قاسم علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت و بازرسی از کشیک های دستگاههای اجرایی و خدماتی را مهمترین کار حوزه نظارت یاد کرد و افزود: این نظارت و بازرسی در تعطیلا ت نوروزی هم استمرار دارد.

وی اظهار داشت: نظارت و بازرسی در شهرستانها هم فعال است.

مدیرکل نظارت و بازرسی استانداری زنجان از نظارت و بازرسی 14 اکیپ بازرسی خبر داد و افزود: این اکیپ ها از از 22 اسفند ماه نظارت محسوس از دستگاههای اجرایی دارند.

علی اکبری تاکید کرد: در کنار این اکیپ ها 3 اکیپ هم نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، بازار و خدمات علوم پزشکی را در دستور کار دارند.

وی گفت: در راستای نظارت و بازرسی که از دستگاههای اجرایی صورت می گیرد در سال 91 از دستگاههای برتر که خدمات درست و کافی را به مردم ارائه دهند تجلیل و قدردانی خواهد شد.

علی اکبری گفت: دستگاههای اجرایی، تعاون، تربیت بدنی، گاز، خدمات درمانی دستگاههایی بودند که در کمترین زمان به مطالبات مردم پاسخ داده اند.