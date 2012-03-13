به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی عصر دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت افتتاح پایگاه‌های نوروزی امداد و نجات هلال احمر افزود: جمعیت هلال احمر استان اصفهان آماده خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی شده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه امروز پایگاه‌های امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی افتتاح شد، اضافه کرد: بیش از 200 هزار نقشه برای توزیع در میان مسافران نوروزی آماده شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: از 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه، طرح‌های ویژه نوروزی هلال احمر آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مأموران هلال احمر در ورودی شهر مستقر می‌شوند و اطلاعات مربوط به شهر و استان را در اختیار مسافران قرار می‌دهند، ادامه داد: 35 پایگاه در سطح استان اصفهان افتتاح می‌شود تا به مسافران نوروزی اطلاع‌رسانی کنند و راهنمای آنها باشند.

مؤمنی اعضای پایگاه‌های نوروزی هلال احمر را کارکنان و داوطلبان اعضای سازمان جوانان هلال احمر برشمرد و بیان داشت: برخی پایگاه‌ها 24 ساعته و برخی دیگر 12 ساعته انجام وظیفه می‌کنند و هر ساله نیز با استقبال خوب مسافران مواجه می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به استقرار پایگاه‌های تجهیزات امدادی جمعیت هلال احمر در جاده‌های استان اصفهان، اظهار داشت: از 24 اسفند تا 15 فروردین پایگاه‌های امداد و نجات حوادث جاده‌ای و اطفای حریق در معابر اصلی استان مستقر می‌شوند.

وی گفت: 23 شعبه، سه پایگاه ثابت و 28 پایگاه شهری هلال احمر، 24 ساعته آماده‌باش هستند و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

مؤمنی تاکید کرد: 150 نفر از پرسنل و بیش از یک‌هزار و 800 امدادگر در جاده‌ها مستقر می‌شوند و اگر حادثه‌ای رخ داد، گروه‌های ویژه وارد عمل می‌شوند.

وی اوج مسافرتها را در چند روز آغاز اجرای طرح هلال احمر دانست و یادآور شد: طرح امداد و نجات هوایی نیز در طول این مدت اجرا می‌شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: علاوه بر یک فروند بال‌گرد که در اختیار هلال احمر است، هشت دستگاه خودروی امداد و نجات، هفت وانت امدادی، 17 دستگاه موتورسیکلت، دو دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و 14هزار بی‌سیم در اختیار پایگاه‌های جمعیت قرار داده شده است.

وی اظهار داشت: 14 پایگاه ثابت بین‌شهری، 15 پایگاه موقت در نقاط حادثه‌خیز، دو پایگاه سیار، یک پایگاه امداد و نجات کوهستان در منطقه پادنا شهرستان سمیرم و یک پایگاه امداد و نجات ساحلی در شهرستان چادگان در طول ایام نوروز آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مؤمنی در ادامه با اشاره به اینکه برای ساخت اردوگاه اسکان اضطراری در استان چهار نقطه شناسایی شده، گفت: در جاده اصفهان به شهرضا و شهرهای کاشان، شاهین‌شهر و نجف‌آباد این چهار منطقه دیده شده که در حال گرفتن زمین برای ساخت اردوگاه اسکان اضطراری هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ساخت پایگاه هوایی اصفهان را جزو مصوبات سفر هیئت دولت به اصفهان عنوان کرد و افزود: زمین این پایگاه آماده است و در صدد هستیم تا به تملک جمعیت هلال احمر استان درآید.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه این جمعیت تاکنون با کمک هوانیروز کمکهای امدادی مورد نیاز را انجام داده، گفت: طبق برنامه‌ای که جمعیت هلال احمر کشور دارد، تمام استانها باید یک بالگرد امدادی داشته باشند تا در پایگاه هوایی مستقر شود.

وی با بیان اینکه در سطح استان 53 نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده، اضافه کرد: از سال آینده، کار ساخت و ساز و استقرار پایگاه‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر در این نقاط حادثه‌خیز آغاز می‌شود.