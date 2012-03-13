مسابقه دوچرخه سواری نوجوانان در بخش پیست برگزار می شود

ناصر هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت دوچرخه سواری استان و شهرستان تبریز به دنبال بها دادن به بحث استعدادیابی و همچنین اهمیت دادن به رکابزنان نوجوان، یک دوره مسابقه دوچرخه سواری در بخش پیست برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این مسابقه اظهار داشت: این مسابقه قرار است از ساعت 10 صبح روز جمعه 26 اسفند در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز برگزار شود.

هوشیار با بیان اینکه توجه به رکابزنان سطح پایه نتایج مثبتی در چند سال آتی برای رشته دوچرخه سواری استان و کشور در پی خواهد داشت، تاکید کرد: استان آذربایجان شرقی سرشار از استعدادهای ناب دوچرخه سواری است و ما بر این اساس با برگزاری مسابقات مختلف از جمله همین مسابقه روز جمعه سعی داریم تا رکابزنان مستعد رده سنی نوجوانان را کشف و آنها را برای سطح قهرمانی پرورش دهیم.

وی افزود: بر این اساس مقرر شده نوجوانان متولد سالهای 73 تا 76 در این مسابقه شرکت داده شوند.

دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در ادامه یادآور شد: قبل از برگزاری المپیاد ایرانیان، قرار است که یک دوره مسابقه استانی در بخش های 500 متر و سه هزار متر در اردیبهشت سال 91 برگزار کنیم که به نظر من برگزاری این مسابقه می تواند در بحث استعدادیابی نقش مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به ایجاد انگیزه در بین رکابزنان سایر شهرستانهای استان، تصریح کرد: از هر شهرستانی که یک رکابزن به تیم استان انتخاب شود، هم خود دوچرخه سوار و هم هیئت آن شهرستان از سوی هیئت استان پاداش دریافت خواهد کرد.

هوشیار افزود: یکی از اهداف اصلی هیئت دوچرخه سواری استان، بها دادن به هیئت های شهرستانها و دوچرخه سواران آنهاست و به عقیده ما هر تیمی که از آذربایجان شرقی به مسابقات مختلف اعزام می شود، حداقل باید دو رکابزن شهرستانی داشته باشد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: در جلسه ای که اخیرا با روسای هیئتهای دوچرخه سواری شهرستانهای استان داشتیم، پس از اخذ رای از اعضای حاضر، بهنود شیخ زاده به عنوان مسئول کمیته شهرستانهای هیئت دوچرخه سواری استان انتخاب شد.