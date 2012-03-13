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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

حسینی در گفتگو با مهر:

دوره آموزشی ارتقای سطح کیفی مدارس علوم دینی شمال برگزار می شود

دوره آموزشی ارتقای سطح کیفی مدارس علوم دینی شمال برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آموزش و پژوهش دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، گفت: دوره آموزشی ارتقای سطح کمی و کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت با حضور مدیران، مدرسان و ناظران این مدارس درگرگان برگزار می شود.

سید قربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزشی از صبح فردا به مدت  دو روز در مصلی گرگان برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای مهارتهای کمی و کیفی شرکت کنندگان و آشنائی آنان با مباحث نوین آموزشی و پژوهشی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: در این دوره همچنین مباحث فرهنگ تقریب، مدیریت آموزشی، شیوه نامه ها و ضوابط آموزشی، مدیریت کلاس داری، آشنائی با روش های تحقیق طرح خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی گفت: لزوم آشنایی مستمر با مباحث نوین آموزش و پژوهش از ملزومات اصلی و حیاتی مراکز آموزشی محسوب می شود.

حسینی با تاکید بر پویائی نظام آموزش حوزوی گفت: یکی از ویژگی های نظام آموزش حوزوی موضوع "طلبه محوری" است و طی فرایند یادهی و یادگیری طلبه نقش اساسی را ایفا می کند.

به گفته وی، دوره مشابه در سال گذشته برگزار شده و در سالهای آتی نیز برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه کارآموزی دریافت می کنند.

کد مطلب 1558869

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