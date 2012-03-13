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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

چگینی به مهر خبر داد :

درختان میوه در منطقه الموت قزوین شکوفه داد

درختان میوه در منطقه الموت قزوین شکوفه داد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از شکوفه کردن درختان در منطقه الموت خبر داد.

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شکوفه دادن درختان از چند روز قبل  با گرم شدن هوا در منطقه الموت غربی شروع شده و تا دو ماه آینده با توجه به نوع درخت  ادامه خواهد داشت.

وی یادآورشد: شهرستان قزوین دارای 25 هزار و 186 هکتار باغ میوه است.

گودرزوند چگینی تصریح کرد: باغات شهرستان شامل بادام، زردالو، گیلاس، آلبالو، انواع هلو است که منظره بسیار زیبایی را برای مسافرین و گردشگران در مناطق مختلف شهرستان دارد.
 

کد مطلب 1558930

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