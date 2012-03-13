درختان میوه در منطقه الموت قزوین شکوفه داد

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شکوفه دادن درختان از چند روز قبل با گرم شدن هوا در منطقه الموت غربی شروع شده و تا دو ماه آینده با توجه به نوع درخت ادامه خواهد داشت.



وی یادآورشد: شهرستان قزوین دارای 25 هزار و 186 هکتار باغ میوه است.



گودرزوند چگینی تصریح کرد: باغات شهرستان شامل بادام، زردالو، گیلاس، آلبالو، انواع هلو است که منظره بسیار زیبایی را برای مسافرین و گردشگران در مناطق مختلف شهرستان دارد.

