به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیدارهای دو تیم شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان پرحاشیه و جنجالی بود تا جایی که هنوز تبعات آن دامن‌گیر کمیته فوتسال است.

به همین خاطر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در نظر دارد دیدارهای این دو تیم در فصل آینده مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را در شهری بیطرف برگزار کند تا شاید با این کار حواشی بازی آنها به حداقل برسد.

دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم گیتی پسند اصفهان به اتمام رسید.