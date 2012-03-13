1950عملیات امداد و نجات در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد/ نجات 150حادثه دیده

مختار امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این عملیاتها بیش از 150 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند.

وی بیان کرد: این عملیاتها شامل تصادفات جاده ای، سیل، آتش سوزی، حادثه در کوهستان، غرق شدگی و ... بوده است.

حادثه سیل مهمترین تهدید در استان است

امیریان اظهار داشت: از 40 نوع حادثه شناخته شده در دنیا، 10 حادثه در این استان اتفاق افتاده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد سیل را تهدید اصلی و زلزله را تهدید جدی در این استان عنوان کرد و گفت: طی سالهای گذشته وقوع سیل در استان خسارتهای مالی و جانی در پی داشته اما در 10 سال گذشته وقوع زلزله منجر به خسارت جانی نشده است.

وی غرق شدگی، آتش سوزی و تصادفات جاده ای را از دیگر حوادث اتفاق افتاده در این استان عنوان کرد و گفت: این استان دارای رودخانه های خروشان و وحشی زیادی است که سالانه باعث مرگ شماری از هم استانیها می شوند.

لزوم اختصاص بالگرد به ستاد حوادث استان

وی افزود: متاسفانه تنها یک تیم نجات غریق در استان وجود دارد که هیچ بودجه ای هم برای آن پیش بینی نشده است.

امیریان همچنین با اشاره به پراکندگی جمعیت و صعب العبوربودن اغلب روستاها در این استان خواستار اختصاص یک بالگرد به ستاد بحران این استان شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد آموزش را نیاز ضروری برای پیشگیری از حوادث عنوان کرد و گفت: در این راستا دانشکده علمی و کاربردی هلال احمر با 180 دانشجو در رشته های امداد و سوانح و خدمات ایمنی در استان راه اندازی شده است.