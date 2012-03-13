به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقه بزرگ مهرورزی که در قالب دفترچه مهرورزی و ویژه اعضای نوجوان خانواده است، توسط اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طراحی و در تیراژ 100 هزار نسخه در سراسر کشور توزیع شده است.

دفترچه مهرورزی 91 در بیست و چهار صفحه طراحی شده و محتوای آن شامل قسمت‌های متنوعی از قبیل معرفی کتاب، خاطره نویسی، معرفی نویسندگان مطرح، مسابقه نقاشی و بخش‌های دیگری است که ترویج کتاب و کتابخوانی مفید را مد نظر قرارداده است.

یکی از بخش‌های این دفترچه، موضوعاتی است که برای هر صفحه انتخاب شده تا تکمیل کنندگان در ارتباط با همان موضوع بنویسند. شهادت دانشمندان هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی کشور، مصرف کالاهای خارجی و ایرانی، ارتباط خواننده با قهرمان داستان‌های جذاب، خاطرات نوروز، تغییرات خوب در سال جدید و... از جمله این موضوعات است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مسابقه با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور این دفترچه‌ها را دریافت کنند.

مهلت تحویل دادن دفترچه‌های تکمیل شده نیز31 فروردین 91 است.