خواستار تعامل بیشتر با خبرگزاری مهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی در نخستین نشست رسانه ای خود که روز سه شنبه در کاخ گلستان برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برخورد با خبرنگاران منتقد میراث فرهنگی از جمله خبرگزاری مهر گفت: نمی دانم چرا مدتها پیش به اداره کل های میراث فرهنگی نامه زده شده بود که خبرنگار مهر حق مصاحبه با هیچیک از مسئولان سازمان را ندارد اما این نشست خبری و دعوت از همه رسانه ها نشان می دهد که می خواهیم تعامل بیشتری را با رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر داشته باشیم

وی ادامه داد: گاهی از سوی خبرنگاران تذکرهایی در حوزه های میراث فرهنگی به مسئولان در سازمان داده می شد اما خبرنگاران با بی مهری هایی مواجه می شدند در هر حال اگر در این زمینه برای رسانه ها مشکلی بوجود آمد منعکس کنید تا شخصا پاسخ دهم.

حمید بقایی، در زمان ریاست خود در سازمان میراث فرهنگی به تمامی ادارات کل استانها و کارشناسان میراث فرهنگی نامه ای ارسال کرده بود که هیچ فرد مسئولی در این سازمان حق مصاحبه با خبرنگار مهر را به دلیل انتشار اخبار منتقدانه در حوزه میراث فرهنگی ندارد.