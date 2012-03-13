قاچاق کالا در شهرستان بیرجند کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند، اظهار داشت: به علت همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی عضو این کمیسیون طی سال گذشته قاچاق در شهرستان کاهش یافته و شهرستان بیرجند نسبت به سایر شهرستانهای استان از عملکرد و معدل بالاتری برخوردار بوده است.

وی بازرسی ها و نظارت های این کمیسون بر کالا و ارز شهرستان را از مهمترین فعالیت ها، در راستای کاهش قاچاق دانست و بیان کرد: 50 درصد مشکلات قاچاق شهرستان با بازرسی و کنترل نیروهای انتظامی و اعضای کمیسیون مرتفع شده است.

قاسم زاده نداف به مرزی بودن خراسان جنوبی و وجود مرز مشترک با کشور افغانستان، اشاره کرد و گفت: این استان در مسیر قاچاقچیان واقع شده و منجر به بروز برخی مشکلات برای مردم شده است.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق فعالیت های زیادی از سوی کمیسون مبارزه با قاچاق کالا در استان انجام شده است، افزود: آمار و کشفیات کالاهای قاچاق در استان نشانگر عملکرد مطلوب این کمیسیون در طول سال بوده است.

فرماندار بیرجند یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در آستانه سال نو با اهتمام ویژه ای پیگیری شده و از سوء استفاده برخی افراد سودجود در این ایام جلوگیری شود.

شهردار منطقه یک بیرجند نیز در این کمیسیون از جمع آوری کالاهای قاچاق طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: طی پنج مرحله به صورت ضربتی کالاهای قاچاق در سطح شهرجمع آوری شده است.

رجب جعفری اظهار داشت: شهرداری تنها در امکانی که سد معبر شده مجاز به جمع آوری قاچاق بوده و در سایر موارد از جمله افراد سیار شهرداری مجاز به اعمال قانون نیست.

وی از جمع آوری بیش از 260 بکس سیگار، مقداری البسه، سه کارت ناس، 130 عد پاکت پان، 32 عدد فندک، 35 عدد بسته ناس بزرگ، 23 عدد بسته ناس کوچک و... طی این مدت خبر داد.

جعفری با اشاره به اینکه شهراری مجاز به جمع آوری روان گردان ها و مواد فروشی در افراد دوره گرد نیست، افزود: در این راستا باید برای جمع آوری اجناس از این افراد تدابیری اندیشیده شود.