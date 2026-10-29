به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، شامگاه امروز، از آماده‌باش ۲۰۰ نیروی راهدار و ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در پی ورود سامانه بارشی به استان خبر داد.

وی با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان البرز اظهار کرد: نیروهای راهداری با هدف مدیریت شرایط جوی و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی افزود: ۲۰۰ نیروی راهدار به همراه ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک برای مقابله با شرایط ناشی از بارش‌ها و تأمین ایمنی تردد در محورهای استان در آماده‌باش هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به احتمال بارش باران در محورهای کوهستانی، به‌ویژه محور کرج به کندوان، از رانندگان خواست با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه تردد کنند.

باقرجوان همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با سامانه تلفنی گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.