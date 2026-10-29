برخورد اتوبوس با تجهیزات روشنایی در گردنه اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان اعلام کرد: یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه و سرعت بالا در گردنه اسدآباد با گاردریل و تجهیزات روشنایی این محور کوهستانی برخورد کرد و خساراتی را به این تجهیزات وارد آورد.

خوشبختانه با وجود شدت برخورد در این حادثه هیچ یک از مسافران اتوبوس دچار آسیب دیدگی نشدند و در سلامت کامل به سر می‌برند.

با اعلام این حادثه راهداران و نیروهای امدادی با حضور به موقع در محل، ضمن ایمن سازی محور و کمک‌رسانی به مسافران با هماهنگی‌های لازم یک دستگاه اتوبوس جایگزین برای جابه‌جایی و ادامه مسیر آنها فراهم کردند.

کارشناسان پلیس راه و راهداری بار دیگر بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل به ویژه در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی و برف‌گیر تاکید کرده و آن را عامل اصلی در پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ جان کاربران جاده‌ای دانستند.