https://mehrnews.com/x3dsXT ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6994009 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۱۴ اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین خمین- در این ویدئو اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین در حمایت از رهبری و آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6994009 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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