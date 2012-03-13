نیروی انتظامی در ایام تعطیل همواره در حال انجام خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران برخی از برنامه های و عملکردهای نیروی انتظامی استان کرمانشاه را تشریح کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: نیروی انتظامی استان کرمانشاه در سال 90 بسیار خوب عمل کرده است و موفق شده که بسیاری از برنامه های خود را عملیاتی کند.

کشوری تاکید کرد: برخورد با سارقان و امر سرقت، مبارزه و جمع آوری با اقلام ضد فرهنگی در سطح جامعه، برخورد با اراذل و اوباش برخی از عملکردهای نیروی انتظامی استان کرمانشاه است.

وی گفت: نیروی انتظامی بر اساس وظیفه ذاتی خود در تمام ایام تعطیل سال، همواره در حال انجام خدمت بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در سالجاری با تلاش نیروهای جان برکف نیروی انتظامی استان کرمانشاه جرایم، 4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سردار کشوری افزود: در سال 90 نیز شاهد افزایش 14 درصدی کشفیات در زمینه قتل بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه امسال آمار سرقت در کرمانشاه 4 درصد کاهش را نشان می دهد، گفت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه در سالجاری با افزایش 33 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان افزود: نیروی انتظامی استان کرمانشاه، امشب برنامه های خاصی برای ایجاد نظم در چهارشنبه آخر سال در دستور کار خود دارد.