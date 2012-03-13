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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

سردار کشوری:

نیروی انتظامی در ایام تعطیل همواره در حال انجام خدمت است

نیروی انتظامی در ایام تعطیل همواره در حال انجام خدمت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: نیروی انتظامی بر اساس وظیفه ذاتی خود در تمام ایام تعطیل سال، همواره در حال انجام خدمت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران برخی از برنامه های و عملکردهای نیروی انتظامی استان کرمانشاه را تشریح کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: نیروی انتظامی استان کرمانشاه در سال 90 بسیار خوب عمل کرده است و موفق شده که بسیاری از برنامه های خود را عملیاتی کند.

کشوری تاکید کرد: برخورد با سارقان و امر سرقت، مبارزه و جمع آوری با اقلام ضد فرهنگی در سطح جامعه، برخورد با اراذل و اوباش برخی از عملکردهای نیروی انتظامی استان کرمانشاه است.

وی گفت: نیروی انتظامی بر اساس وظیفه ذاتی خود در تمام ایام تعطیل سال، همواره در حال انجام خدمت بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در سالجاری با تلاش نیروهای جان برکف نیروی انتظامی استان کرمانشاه جرایم، 4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سردار کشوری افزود: در سال 90 نیز شاهد افزایش 14 درصدی کشفیات در زمینه قتل بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه امسال آمار سرقت در کرمانشاه 4 درصد کاهش را نشان می دهد، گفت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه در سالجاری با افزایش 33 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان افزود: نیروی انتظامی استان کرمانشاه، امشب برنامه های خاصی برای ایجاد نظم در چهارشنبه آخر سال در دستور کار خود دارد.

کد مطلب 1559143

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