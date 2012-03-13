تلاش برای تخصیص 87 میلیارد تومان به وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز سه شنبه در حاشیه افتتاح طرح امداد نوروزی اورژانس کشور گفت: تاکنون 299 میلیارد تومان از سه هزار میلیارد تومان مازاد درآمد فروش نفت به وزارت بهداشت اختصاص یافته که 87 میلیارد تومان دیگر از این محل نیز در راه است. وزارت بهداشت همچنان پیگیر تحقق این سه هزار میلیارد تومان است.

وی از برگزاری جشن تکمیل شبکه بهداشت در هفته سلامت خبر داد و گفت: به این منظور بیش از 2 هزار خانه بهداشت آماده بهره برداری است.

وزیر بهداشت همچنین از اقدامات انجام شده برای ساخت بیمارستان جامع سرطان در کنار مرکز سرطان بیمارستان امام (ره) خبر داد و گفت: این بیمارستان خدمات را به صورت جامع به بیماران مبتلا به سرطان ارائه خواهد داد. این بیمارستان بهترین بیمارستان خاورمیانه در ارائه خدمات لازم به مبتلایان به سرطان خواهد بود. مقرر شده ساخت این بیمارستان تا سال 95 به اتمام رسیده و به وزارت بهداشت تحویل داده شود.

