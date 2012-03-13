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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران در جهت اجرایی شدن مصوبات شورای عالی سلامت تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این تقاهمنامه که به امضای دکتر عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران و دکتر وحیددستجردی وزیر بهداشت رسید، دو طرف متعهد شدند که همکاریهایی را که در جریان اخذ آمار سرشماری جمعیت ایران در چند ماه گذشته صورت گرفت را ادامه داده و در زمینه های مختلف از جمله گسترش پرونده الکترونیک سلامت و 52 شاخص مربوط به مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت نیز رسیده است بیش از پیش تلاش کنند.

بنا بر این گزارش در این جلسه طرفین ضمن اعلام نقطه نظرات خود به استماع سخنان صاحبنظران مختلف از دستگاههای مختلفی نظیر وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و شورای عالی اجتماعی کشور و همچنین مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت پرداختند.

در بندهای مصوب شواری عالی سلامت بر اجرایی شدن شاخصهای 52 گانه مولفه های موثر بر سلامت با توسعه همکاریهای بین مرکز آمار ایران و وزارت بهداشت تاکید شده است.

کد مطلب 1559348

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