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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

طالبی اعلام کرد:

189 هزار پرونده به شعبات شورای حل اختلاف مازندران ارجاع شد

189 هزار پرونده به شعبات شورای حل اختلاف مازندران ارجاع شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از 189 هزار پرونده در سالجاری به شعبات شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح شعبه ویژه تخصصی شورای حل اختلاف صنعت، معدن وتجارت استان افزود: برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در بین مردم این نهاد مقدس تشکیل شده است.

وی افزود: این نهاد مقدس در سال 81 به دستور رئیس قوه قضایه برای ترویج فرهنگ صلح و سازش و دوستی بین افراد جامعه تاسیس شد.

طالبی با بیان اینکه تعداد 190 هزار پرونده در شعبات شورای حل اختلاف استان مختومه شده است افزود: بیش از 25 درصد پروندها در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: شورای حل اختلاف مستقر در شهر مبلغ 5 میلیون تومان و شعبات روستایی می توانند تا مبلغ 3 میلیون تومان را رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف شهری و روستایی می توانند هر نزاع و درگیری را به صلح و سازش برسانند افزود: حتی پرونده های میلیاردی را شورا می تواند به صلح وسازش ختم کند.

کد مطلب 1559457

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