محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس بعد از جلسه علنی نشستی برگزار کرد و درباره امکان پس گرفتن امضاها از طرح سئوال از رئیس جمهور و تاثیر آن در ملغی شدن موضوع به این نتیجه رسید که پس گرفتن امضاها در این مرحله تاثیری در انجام ادامه کار و بررسی سئوال ندارد.

وی گفت: طبق ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس مهلت پس گرفتن امضاها در صورتی که تاثیری در روند کار داشته باشد پایان یافته بنابراین سئوال از رئیس جمهور در دستور کار جلسه روز چهارشنبه مجلس است.

به گزارش مهر پس از جلسه امروز اعضای هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مامور شد تا نتیجه بررسی ابهام پیش آمده در جریان طرح سئوال از رئیس جمهور را به رسانه ها اعلام کند و دیگر اعضای هیئت رئیسه از ارائه اطلاعات خبرنگار مهر خودداری کردند.

بنابراین طبق توافق صورت گرفته از قبل و هماهنگی های انجام شده محمود احمدی نژاد فردا با حضور در صحن علنی مجلس پاسخگوی 10 سئوال 79 نماینده مجلس در موضوعات مختلف است.

طراحان سئوال از رئیس جمهور 15 دقیقه فرصت دارند تا موضوع طرح از رئیس جمهور را پشت تریبون اعلام کنند و رئیس جمهور نیز یک ساعت فرصت دارد تا به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد.

عدم پرداخت اعتبارات مترو، 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه با شیب تند سه موضوعی است که طراحان سئوال از رئیس جمهور علاقه مند به در اولویت قرار دادن آن و گرفتن پاسخ از رئیس جمهور هستند.