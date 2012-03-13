برنامه ریزی برای کاهش ترافیک مبادی ورودی و خروجی کرج

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سرحدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد نوروزی شهرستان کرج گفت: با پیش بینی کمیته های مختلف در ستاد نوروزی شهرستان آمادگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی وجود دارد.



وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان کرج از جمله شهرهایی است که در مسیر مواصلاتی استان های شمالی و غربی کشور قرار دارد، در روزهای پایانی سال و ایام نوروز پذیرای حجم وسیعی از مسافران نوروزی است که باید برای این موضوع برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.



سرحدی با اشاره به اینکه تیم های کشیک در ایام نوروز در فرمانداری و سطح ادارات شهرستان مستقر هستند، یادآور شد: با استقرار تیم های مختلف در مبادی ورودی و خروجی شهرستان علاوه بر ارائه خدمات مختلف به مسافران آمادگی لازم برای موقعیت های بحرانی و حوادث غیرمترقبه نیز وجود دارد.



وی هم مهمترین برنامه شهرستان برای این ایام را ساماندهی و برنامه ریزی برای تسهیل در امر تردد و کاهش ترافیک در مبادی ورودی و خروجی شهرستان برشمرد و از برنامه ریزی دستگاه های متولی از جمله شهرداری و راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس راه در این خصوص خبر داد.

