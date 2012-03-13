به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به اینکه پیش از این پایان اسفندماه به عنوان مهلت ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران تعیین شده بود، گفت: به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه این مهلت تا 10 فروردینماه سال آینده تمدید شده است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران به صورت اینترنتی و نیز از طریق مراجعه به مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور انجام میپذیرد، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران دفترچه راهنمای ثبت نام دریافت و نسبت به ثبت نام از طریق همان سایت اقدام نمایند.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران ثبت نام قطعی در حوزههای علمیه خواهران را مستلزم قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه اخلاقی رفتاری دانست و افزود: افرادی که با مدرک دانشگاهی کارشناسی و بالاتر قصد ورود به حوزههای علمیه خواهران را دارند از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند.
وی هزینه ثبت نام در آزمون ورودی برای متقاضیان هر یک از مقاطع سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) را 60 هزار ریال ذکر کرد و افزود: امکان پرداخت این وجه به صورت آنلاین از طریق سامانه مدیریت پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران فراهم آمده است.
حجتالاسلام محدث یادآور شد: تنها دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو از حوزههای علمیه خواهران میتوانند در آزمون ورودی سطح سه شرکت کنند و البته برخی ممتازین مقطع سطح دو حوزههای علمیه خواهران برای ثبت نام در مقطع سطح سه از برخی معافیتها و امتیازات برخودار میشوند.
وی اضافه کرد: در هر یک از این دو شیوه، داوطلبان شماره پرونده و کد رهگیری دریافت میکنند و در هر یک از مراحل پذیرش، میتوانند از طریق سامانه مدیریت سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران از وضعیت خود مطلع شوند.
حجتالاسلام محدث با بیان اینکه 10 تا 15 فروردینماه 91 به عنوان زمان اصلاح اطلاعات داوطلبان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: آزمون کتبی داوطلبان مقطع سطح دو 15 اردیبهشتماه سال آینده در 110 مرکز آزمون و آزمون کتبی داوطلبان مقطع سطح سه 22 اردیبهشتماه سال آینده در 44 مرکز آزمون در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران زمان اعلام نتایج آزمون کتبی و معرفی به مصاحبه اخلاقی رفتاری داوطلبان مقطع سطح دو را 10 خردادماه 91 و زمان اعلام نتایج آزمون کتبی و معرفی به مصاحبه علمی رفتاری داوطلبان مقطع سطح سه را 22 خردادماه 91 ذکر کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران از تمدید مهلت ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران تا 10 فروردین سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به اینکه پیش از این پایان اسفندماه به عنوان مهلت ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران تعیین شده بود، گفت: به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه این مهلت تا 10 فروردینماه سال آینده تمدید شده است.
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