امامزادگان مازندران به قطبهای فرهنگی استان تبدیل می شوند

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران به عنوان استانی ولایتمدار و نخستین استان در مقبولیت تشیع شناخته شده و بیشترین امامزادگان را در خود جای داده است.

وی افزود: عشق وعلاقه و ارادت مردم این خطه به ائمه معصومین(ع) سبب شده تا هزار و 312 امامزاده که مبلغ و مروج فرهنگ اهل بیت وگسترش دهنده دین ناب محمدی بوده در این منطقه به عنوان پایگاه علویان قرار گیرند.

سهرابی گفت: اداره کل اوقاف وامورخیریه مازندران در جهت نیل به این هدف اقدامات فرهنگی بسیار مهمی را در طول سالهای اخیرآغاز کرده است.

وی با بیان انکه موقوفات مازندران در رتبه سوم کشوری بوده است، تصریح کرد: این امر نشان از عشق وعلاقه و ارادت مازندران به اهل بیت (ع) دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: حدود یک سوم مازندران وقف بوده از این رو موقوفات مازندران جایگاه خوبی در کشور را به خود اختصاص داده و در صورت ادامه این روند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای احیا موقوفات در استان اقدامات ارزنده ای صورت گرفته، تصریح کرد: کارگروههای مختلفی به صورت مستمر با حضور کارشناسان تشکیل شده تا بتوان در جهت احیا موقوفات قدمهای خوبی برداشت.

سهرابی بیان داشت: امامزادگان و بقاع متبرکه درحقیقت منشا نور و کانون معنوی استان هستند و در طول سال، دلدادگان وعاشقان به اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در این اماکن به آرامش روحی ومعنوی می رسند.

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