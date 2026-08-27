به گزارش خبرگزاری مهر، نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی شهرستان سروستان با هدف تولید برق پاک، کمک به رفع ناترازی انرژی و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای کمبرخوردار همزمان با هفته دولت، به بهرهبرداری رسید.
در آئین بهرهبرداری از این نیروگاه با حضور سردار زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور، سردار علیپور، معاون هماهنگکننده سپاه فجر فارس، دکتر توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ طحان، مسئول سازمان بسیج سازندگی فارس، فرمانده سپاه، فرماندار، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
این نیروگاه با هدف توسعه ظرفیت تولید برق پاک و حمایت از اقشار کمبرخوردار احداث شده و قرار است در کنار کمک به تأمین انرژی، زمینه ایجاد ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزا برای خانوادههای متقاضی را فراهم کند.
گامی برای کاهش ناترازی برق
سرهنگ سید ابوالفضل علوی، فرمانده سپاه سروستان، در این مراسم با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در راستای کمک به حل ناترازی برق در شهرستان، معاونت بسیج سازندگی اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه ناترازی برق در کشور، توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند گام مؤثری در تأمین انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق باشد.
فرمانده سپاه سروستان ادامه داد: اجرای طرحهای خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی مورد نیاز، میتواند به تقویت اقتصاد خانوادههای متقاضی و ایجاد زمینههای جدید درآمدی برای اقشار کمبرخوردار کمک کند.
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