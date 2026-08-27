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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

تکمیل جاده‌های مواصلاتی، محرومیت را پایان می‌دهد

تکمیل جاده‌های مواصلاتی، محرومیت را پایان می‌دهد

شهرکرد-رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت تکمیل مسیرهای ارتباطی منطقه تأکید کرد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها می‌توان بخشی از محرومیت موجود را برطرف و زمینه توسعه منطقه را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی صبح پنج شنبه در جریان بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان لردگان، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های راه‌سازی اظهار کرد: در بخشی از مسیر تا کمربندی و از آن طرف به سمت ایذه، حدود چهار کیلومتر از پروژه زیر بار ترافیکی قرار گرفته و پیمانکار نیز عملکرد مناسبی دارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید از اجرای این پروژه حمایت کند تا عملیات با سرعت بیشتری پیش برود و ارتباط این شهرستان با مناطق پیرامونی هرچه سریع‌تر برقرار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این مسیر می‌تواند نقش مهمی در توسعه منطقه داشته باشد، گفت: این شهرستان با وجود قرار گرفتن در موقعیتی که امکان ارتباط استان چهارمحال و بختیاری را با سه استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان فراهم می‌کند، به دلیل کامل نشدن راه‌های مواصلاتی، از برخی ظرفیت‌های خود به‌طور کامل استفاده نکرده است.

پورمحمدی ادامه داد: باید تلاش کنیم این محرومیت به پایان برسد و این منطقه به یک چهارراه ارتباطی میان چهار استان تبدیل شود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق، توسعه و آبادانی در بخش‌های مختلف باشد.

وی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: ما دوران سخت جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و امروز در کنار مقابله با تهدیدات، توسعه و عمران کشور نیز باید با جدیت دنبال شود.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: هیچ کارگاهی نباید به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها متوقف شود. کار خدمت به مردم و توسعه زیرساخت‌های کشور باید ادامه پیدا کند.

وی با تقدیر از تلاش پیمانکاران و کارفرمایان پروژه‌های عمرانی گفت: حضور در این منطقه نشان می‌دهد که پیمانکاران و کارفرمایان با وجود همه محدودیت‌ها در حال فعالیت هستند تا بتوانند خدمت بهتری برای توسعه کشور و مردم مناطق مختلف ارائه دهند.

پورمحمدی همچنین با اشاره به اولویت‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور گفت: موضوع معیشت مردم یکی از مسائل مهمی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در کنار آن، حفظ امنیت کشور و مقابله با بیگانگان برای جلوگیری از تهاجم و تلاش برای تجزیه کشور نیز از موضوعات اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6929352

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
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      پاسخ
      استان چهارمحال و بختیاری یک استان محروم است

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