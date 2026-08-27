به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی صبح پنج شنبه در جریان بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان لردگان، با اشاره به روند اجرای پروژههای راهسازی اظهار کرد: در بخشی از مسیر تا کمربندی و از آن طرف به سمت ایذه، حدود چهار کیلومتر از پروژه زیر بار ترافیکی قرار گرفته و پیمانکار نیز عملکرد مناسبی دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید از اجرای این پروژه حمایت کند تا عملیات با سرعت بیشتری پیش برود و ارتباط این شهرستان با مناطق پیرامونی هرچه سریعتر برقرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این مسیر میتواند نقش مهمی در توسعه منطقه داشته باشد، گفت: این شهرستان با وجود قرار گرفتن در موقعیتی که امکان ارتباط استان چهارمحال و بختیاری را با سه استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان فراهم میکند، به دلیل کامل نشدن راههای مواصلاتی، از برخی ظرفیتهای خود بهطور کامل استفاده نکرده است.
پورمحمدی ادامه داد: باید تلاش کنیم این محرومیت به پایان برسد و این منطقه به یک چهارراه ارتباطی میان چهار استان تبدیل شود؛ موضوعی که میتواند زمینهساز رونق، توسعه و آبادانی در بخشهای مختلف باشد.
وی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: ما دوران سخت جنگ را پشت سر گذاشتهایم و امروز در کنار مقابله با تهدیدات، توسعه و عمران کشور نیز باید با جدیت دنبال شود.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: هیچ کارگاهی نباید به دلیل شرایط جنگی و تحریمها متوقف شود. کار خدمت به مردم و توسعه زیرساختهای کشور باید ادامه پیدا کند.
وی با تقدیر از تلاش پیمانکاران و کارفرمایان پروژههای عمرانی گفت: حضور در این منطقه نشان میدهد که پیمانکاران و کارفرمایان با وجود همه محدودیتها در حال فعالیت هستند تا بتوانند خدمت بهتری برای توسعه کشور و مردم مناطق مختلف ارائه دهند.
پورمحمدی همچنین با اشاره به اولویتهای مورد تأکید رئیسجمهور گفت: موضوع معیشت مردم یکی از مسائل مهمی است که دولت آن را دنبال میکند. در کنار آن، حفظ امنیت کشور و مقابله با بیگانگان برای جلوگیری از تهاجم و تلاش برای تجزیه کشور نیز از موضوعات اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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