به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: جاده الموت به تنکابن یکی از مسیرهای بسیار مهم استان است و اقدامات قابل توجهی در این پروژه در حال انجام است.

وی افزود: حدود ۹۵ درصد پروژه جاده الموت-تنکابن پیشرفت داشته و تلاش می‌کنیم امسال ۶۵ کیلومتر از این مسیر را آماده کنیم.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری الموت و آبگرم ادامه داد: این دو منطقه از نقاط بسیار جذاب گردشگری استان هستند و برنامه‌ریزی برای تلفیق ظرفیت‌های گردشگری آنها می‌تواند در یکی دو سال آینده زمینه رونق بیشتر گردشگری قزوین را فراهم کند.

نوذری با بیان اینکه گردشگری یکی از محورهای اصلی دولت در استان قزوین است، تصریح کرد: هیچ چیزی به اندازه گردشگری نمی‌تواند فضای کسب‌وکار ایجاد کند؛ زیرا ورود گردشگر به استان موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از جلسات و محافلی که حضور پیدا می‌کنم، وقتی از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری قزوین صحبت می‌کنم، افراد از گستردگی این ظرفیت‌ها تعجب می‌کنند، اما واقعیت این است که نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است استان قزوین را معرفی کنیم.

استاندار قزوین اضافه کرد: طرح «ایران جان» نیز که در روزهای آینده آغاز می‌شود، یکی از برنامه‌هایی است که معرفی ظرفیت‌های استان را دنبال خواهد کرد.

توسعه مسیرهای صادراتی قزوین

نوذری در ادامه با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه صادرات گفت: یکی از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم، استفاده از ظرفیت بندر انزلی و دریای خزر برای تأمین و انتقال کالا و نهاده‌های دامی و همچنین توسعه صادرات استان است.

وی افزود: منطقه آزاد انزلی و موقعیت قزوین به‌عنوان یک هاب لجستیکی، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا بخشی از کالاها وارد استان شده و از اینجا به نقاط مختلف کشور توزیع شود.

استاندار قزوین گفت: در همین راستا به دنبال ایجاد دهکده لجستیک هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های استان برای صادرات محصولات کشاورزی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنیم.

نوذری همچنین از آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: طی یکی دو هفته آینده کلنگ منطقه ویژه اقتصادی تاکستان به زمین زده خواهد شد و رویکرد اصلی ما در این منطقه، تقویت صادرات است.

بازگشت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده به چرخه تولید

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی استان در جریان جنگ گفت: برخی واحدهای صنعتی استان بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند و یکی از اقدامات نخست استان، فراهم کردن سوله‌های جایگزین برای واحدهایی بود که امکان ادامه فعالیت در محل قبلی خود را نداشتند.

استاندار قزوین افزود: گروهی از مدیران اقتصادی استان مسئولیت داشتند سوله‌های خالی را شناسایی و در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار دهند تا فعالیت تولیدی آنها متوقف نشود.

نوذری ادامه داد: بخشی از مشکلات بانکی، تسهیلات و سرمایه در گردش این واحدها نیز پیگیری و حل شده است، اما واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند برای بازسازی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، زمان بیشتری نیاز دارند و این موضوع را در سطح ملی نیز دنبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: تلاش استان این است که واحدهای صنعتی آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

نوذری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: در دیداری که با مردم روستای تتنک داشتم، وعده دادیم خانه‌های تخریب‌شده این روستا ظرف شش ماه بازسازی شود.

وی افزود: حدود ۱۲ تا ۱۳ واحد مسکونی در این روستا به‌طور کامل تخریب شده بود که با تلاش بنیاد مسکن، عملیات بازسازی آنها با سرعت انجام شد و اکنون این واحدها در مراحل پایانی قرار دارند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: برخلاف برخی مناطق که هنوز آواربرداری در آنها انجام نشده، در روستای تتنک علاوه بر آواربرداری، عملیات ساخت واحدهای مسکونی نیز انجام شده و امیدواریم ظرف یک ماه آینده این خانه‌ها به مردم تحویل داده شود.

وی درباره پروژه‌های بازسازی در نجف‌آباد نیز گفت: عملیات سفت‌کاری این پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته و مراحل داخلی ساختمان نیز در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال تکمیل شود.

تحویل ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال

نوذری در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قزوین اظهار کرد: در ابتدای دولت، پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های مسکن ملی حدود ۳۵ درصد بود که امروز این میزان به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

وی افزود: در سفر رئیس‌جمهور حدود ۵ هزار واحد مسکونی آماده و به مردم تحویل داده شد و در هفته دولت نیز برنامه تحویل واحدهای جدید در دستور کار قرار دارد.

استاندار قزوین ادامه داد: در صورت انجام سفر وزیر راه و شهرسازی به استان در پایان شهریور، حدود ۳ هزار واحد دیگر آماده تحویل خواهد شد و تا پایان سال نیز ۲ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

نوذری گفت: بر این اساس، تلاش می‌کنیم مجموع واحدهای تحویلی نهضت ملی مسکن استان قزوین تا پایان امسال به حدود ۱۰ هزار واحد برسد و سایر واحدها نیز در اولویت سال آینده قرار خواهند گرفت.

وی درباره قیمت تمام‌شده مسکن ملی نیز اظهار کرد: قیمت پایه هر مترمربع در این پروژه حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که با افزایش هزینه مصالح، اکنون به حدود ۱۶ میلیون تومان و اندکی بیشتر رسیده است.

استاندار قزوین تأکید کرد: تلاش ما این است که بخش عمده پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تا سال آینده تکمیل و تحویل مردم شود.

