پنج بیمارستان بزرگ در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با ساخت این پنج بیمارستان مشکلات درمانی مردم با توجه به خدمات بیمارستان برطرف می شود.



وی افزود: بیمارستان 160 تخت خوابی بهشهر، 320 تختخوابی ساری، 220 تختخوابی قائم شهر، 160 تختخوابی آمل و 160 تختخوابی چالوس از جمله بیمارستان های درحال ساخت در مازندران است.



رنجبران ادامه داد: بیمارستانهای 160تختخوابی چالوس و 160 تختخوابی آمل تا نیمه اول سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.



معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به پیشرفت فیزیکی 17 درصدی بیمارستان 320 تختخوابی ساری اشاره کرد و افزود: هزینه این بیمارستان 50 میلیارد تومان برآورد شده است.



وی به جشن ساخت و تکمیل خانه های بهداشت در استان اشاره کرد و افزود: تعداد هزار و52 خانه بهداشت در استان به بیماران خدمات ارائه می کنند.