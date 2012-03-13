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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

رنجبران اعلام کرد:

پنج بیمارستان بزرگ در مازندران احداث می شود

پنج بیمارستان بزرگ در مازندران احداث می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ساخت پنج بیمارستان بزرگ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با ساخت این پنج بیمارستان مشکلات درمانی مردم با توجه به خدمات بیمارستان برطرف می شود.

وی افزود: بیمارستان 160 تخت خوابی بهشهر، 320 تختخوابی ساری، 220 تختخوابی قائم شهر، 160 تختخوابی آمل و 160 تختخوابی چالوس از جمله بیمارستان های درحال ساخت در مازندران است.

رنجبران ادامه داد: بیمارستانهای  160تختخوابی چالوس و 160 تختخوابی آمل تا نیمه اول سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به پیشرفت فیزیکی 17 درصدی بیمارستان 320 تختخوابی ساری اشاره کرد و افزود: هزینه این بیمارستان 50 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی به جشن ساخت و تکمیل خانه های بهداشت در استان اشاره کرد و افزود: تعداد هزار و52 خانه بهداشت در استان به بیماران خدمات ارائه می کنند.

کد مطلب 1559576

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