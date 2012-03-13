لوح فشرده اماکن گردشگری بابل تدوین شد

امیر اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر، شهرداری بابل و سازمانهای آتش نشانی و تاکسیرانی و اتوبوسرانی با تهیه نقشه گردشگری بابل، سی دی اماکن دیدنی ،ویژه نامه های توصیه های ایمنی برای گردشگران از مسافران نوروزی استقبال می کند.

عضو شورای اسلامی شهر بابل، حمایت از برنامه نوروز خوانی، نصب بنرهای مختلف ، ایجاد فضاهای مناسب جهت استقرار مسافران، تجهیز نمازخانه های پارکهای شهری، استقبال از مسافران نوروزی ،سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی جهت جابجایی شهروندان به امامزاده قاسم (ع) درساعات تحویل سال نوعنوان کرد.

بابل یکی از شهرهای گردشگرپذیر مازندران بوده که به واسطه داشتن موزه و گنجینه بابل هر ساله میزبان گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی از اقصی نقاط کشور است.