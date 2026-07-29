منوچهر خواجه‌دلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تأمین مسکن محرومان پرداخت و اظهار کرد: بنیاد مسکن برنامه جامعی تحت عنوان خانه امید برای کمک به اقشار کم‌درآمد تدوین و عملیاتی کرده است. خوشبختانه امسال مصوبات خوبی از سوی دولت و مجلس در این زمینه گرفته‌ایم. طبق برنامه، امسال ۲۲۰ هزار واحد در سراسر کشور ساخته می‌شود که از این تعداد، ۶۵ هزار واحد شهری و ۱۵۵ هزار واحد روستایی است و جامعه هدف آن، دهک‌های یک تا چهار بدون مسکن هستند.

۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله

وی افزود: در خصوص استان اردبیل، خوشبختانه این استان جزو استان‌های پیشرو در اجرای این طرح بوده است. زمین مورد نیاز یا توسط خود بنیاد تأمین می‌شود یا از طریق وزارت راه و شهرسازی، و به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. تسهیلات در نظر گرفته شده، ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله است که یارانه آن توسط دولت تأمین شده و پرداخت آن از سوی بانک‌ها آغاز شده است. همچنین، برای هر واحد، مبالغی به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود؛ به‌ازای هر خیر تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای مددجویان نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی تا ۵۰۰ میلیون تومان. علاوه بر این، مشارکت خیرین نیز می‌تواند آورده متقاضیان را به حداقل برساند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: امسال برای استان اردبیل ۸۰۰ واحد شهری در این طرح ابلاغ شده، اما با توجه به ظرفیت‌های خوب این استان، سهمیه را باز گذاشته‌ایم تا هر میزان زمین تأمین شود، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض نیز متناسب با آن فراهم خواهد شد.

۱۴۲ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در کشور

خواجه‌دلویی در مورد واحدهای مسکونی آسیب‌دیده گفت، خوشبختانه استان اردبیل در این زمینه مشکلی ندارد؛ اما در سطح کشور، ۱۴۲ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، ۱۲۰ هزار واحد مربوط به خسارت‌های سازه‌ای و ۲۲ هزار واحد مربوط به لوازم و معیشت بوده است. تاکنون از ۱۰۰ هزار واحد تعمیراتی، حدود ۷۰ هزار واحد به‌طور کامل بازسازی شده و مابقی نیز در دست اجراست و امیدواریم تا سال آینده، بازسازی همه واحدها به پایان برسد.