نیمار بازگشت به تیم ملی فوتبال برزیل را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نیمار پس از پیروزی سانتوس مقابل اونیورسیداد سنترال با نتیجه ۴ بر ۲ در مرحله پلی‌آف کوپا سودامریکانا، درباره احتمال بازگشت به تیم ملی برزیل صحبت کرد. او که در این دیدار از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد، به اظهارات اخیر دوست صمیمی‌اش لوکاس مورا واکنش نشان داد.

لوکاس مورا در گفتگویی با شبکه Esporte Record ابراز امیدواری کرده بود که نیمار در جام جهانی ۲۰۳۰ که به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد، بار دیگر برای تیم ملی برزیل به میدان برود.

اما نیمار این احتمال را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: از لوکاس مورا بابت حرف‌هایش تشکر می‌کنم، اما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

ستاره سابق بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن که پس از حذف برزیل برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ (شکست ۲ بر یک) از فوتبال ملی خداحافظی کرده بود، در ادامه اظهار داشت: فکر می‌کنم دوران درخشش من در تیم ملی برزیل به پایان رسیده است. من بخشی از تاریخ این تیم را نوشتم و از این بابت بسیار خوشحالم. لحظات زیادی را با پیراهن تیم ملی تجربه کردم و تمام قلب و زندگی‌ام را برای این تیم گذاشتم. همیشه برای پیراهن زرد برزیل جنگیدم، اما اکنون احساس می‌کنم دیگر انگیزه‌ای برای ادامه این مسیر ندارم.

لازم به ذکر است که نیمار بالاتر از پله با ۸۰ گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال برزیل محسوب می شود.