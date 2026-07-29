برپایی ۵ دوره آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه مسجد، با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه ائمه جماعات استان، اظهار کرد: سال گذشته با برنامه‌ریزی متمرکز و همکاری مجموعه‌های استانی، اهداف تعیین‌شده در حوزه آموزش محقق شد و بیش از ۵۰۰ نفر از ائمه جماعات در قالب دوره‌های منطقه‌ای و متمرکز آموزش‌های تخصصی را فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه امسال نیز تاکنون پنج دوره آموزشی در شهرستان‌ها با همکاری ائمه جمعه برگزار شده است، افزود: در ابتدای سال، مجموعه‌ای از حدود ۳۰ تا ۴۰ سرفصل آموزشی در حوزه‌های مبانی فکری، مهارت‌های تخصصی، تعاملات اجتماعی، احکام و موضوعات دانشی تدوین و برای اجرا در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفت تا متناسب با نیازهای بومی، موضوعات آموزشی انتخاب و اجرا شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: با وجود این برنامه‌ریزی، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی شهرستان‌ها سرفصل‌های مصوب رعایت نشده و به جای برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهی، جلسات بیشتر به سخنرانی‌های عمومی یا برنامه‌های ترویجی محدود شده است؛ در حالی که هدف اصلی، برگزاری دوره‌های مهارت‌محور با زمان‌بندی مشخص بوده است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات آموزشی امسال در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع موجب شده اجرای برنامه‌ها در برخی مناطق به صورت سلیقه‌ای دنبال شود و استانداردهای آموزشی پیش‌بینی‌شده رعایت نشود؛ مسئله‌ای که می‌تواند تحقق اهداف آموزشی سال جاری را با چالش جدی مواجه کند.

وی گفت: هرچند در شهرستان‌هایی مانند بابلسر، فریدون‌کنار و بابل همکاری مناسبی در اجرای سرفصل‌های آموزشی صورت گرفته، اما در برخی دیگر از مناطق، به‌رغم برگزاری جلسات متعدد، توضیح طرح و پیگیری‌های تلفنی و حضوری، چارچوب‌های تعیین‌شده مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر اینکه برای هر یک از سرفصل‌ها مدت‌زمان و ساختار آموزشی مشخص تعریف شده است، خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی باید به صورت کارگاهی و با رعایت استانداردهای تعیین‌شده برگزار شود و جایگزین کردن آن با جلسات توجیهی یا سخنرانی‌های کوتاه، اهداف توانمندسازی ائمه جماعات را تأمین نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در پایان خواستار تصمیم‌گیری در سطح قرارگاه مسجد استان برای اصلاح روند اجرای آموزش‌ها شد و اظهار کرد: اگر شهرستان‌ها سرفصل‌های مصوب را اجرا نمی‌کنند، لازم است درباره نحوه مدیریت اعتبارات و تمرکز اجرای دوره‌های آموزشی بازنگری شود تا بتوان به اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات دست یافت..