قطع برق در انتظار واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه استاندارد استان با تأکید بر اجرای بدون اغماض قوانین استاندارد، از قطع برق واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد استاندارد خبر داد و برای ایمن‌سازی آسانسورهای ادارات و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها نیز مهلت یک‌ماهه تعیین کرد.

وی با بیان اینکه استاندارد نقش مستقیمی در حفظ جان، سلامت و امنیت شهروندان دارد، اظهار کرد: استفاده از کالاها و خدمات استاندارد باید در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه مصوبات کارگروه استاندارد باید به‌صورت مستمر پیگیری شود، افزود: دستگاه‌هایی که در اجرای تکالیف قانونی و استانداردسازی کالاها و محصولات همکاری لازم را نداشته باشند، معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت مصالح ساختمانی در ایمنی ساختمان‌ها گفت: بر اساس مصوبات شورای تأمین و کارگروه استاندارد، برق واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی که الزامات استاندارد را رعایت نکنند، قطع خواهد شد.

رحمانی همچنین استانداردسازی آسانسورها را از الزامات قانونی دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند وضعیت آسانسورهای خود را در اولویت قرار دهند و اداره‌کل استاندارد نیز گزارش کاملی از وضعیت این بخش را در نشست آینده کارگروه ارائه کند.

وی با اشاره به روند بهینه‌سازی موتورخانه‌های ادارات افزود: تعداد موتورخانه‌های بهینه‌سازی‌شده از ۵۰ مورد به ۲۹۸ مورد رسیده که اقدامی قابل توجه است، اما هنوز ۲۴۸ موتورخانه نیازمند اصلاح و بازرسی هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تعیین مهلت یک‌ماهه برای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مدیران باید در این بازه زمانی نسبت به اصلاح و استانداردسازی موتورخانه‌ها اقدام کنند و در قبال هرگونه کوتاهی پاسخگو باشند.

رحمانی در پایان بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و مصوبات سفر اخیر رئیس سازمان ملی استاندارد به استان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های ارتقای استاندارد در کهگیلویه و بویراحمد شد.