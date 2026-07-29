به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش تقاضا برای صدور و تحویل گذرنامه‌های زیارتی اربعین حسینی، از تمدید ساعت فعالیت مراکز مناطق پستی تهران تا ساعت ۲۱ خبر داد.

مدیرکل پست استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۳۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی از سوی پلیس به شرکت پست تحویل شده و در حال حاضر روزانه حدود ۲۰ هزار گذرنامه زیارتی برای توزیع به شبکه پستی سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام برای تسریع در دسترسی زائران به گذرنامه‌های خود انجام شده است، افزود: گذرنامه‌ها در شهر تهران و شهرهای همجوار ظرف ۲۴ ساعت، در مراکز دورتر ۴۸ ساعت و در دورترین نقاط کشور حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از تحویل به پست به دست متقاضیان می‌رسد.

هادی تصریح کرد: گذرنامه‌هایی که تا ساعت ۱۷ به مراکز پستی تحویل شوند، همان روز در مراکز مناطق پستی قابل دریافت خواهند بود.

وی از متقاضیانی که برای دریافت گذرنامه خود فوریت دارند خواست با مراجعه به مرکز پستی متناظر با دو رقم نخست کدپستی خود، نسبت به دریافت آن اقدام کنند و به سایر متقاضیان نیز توصیه کرد در صورت نداشتن محدودیت زمانی، منتظر توزیع گذرنامه توسط مأموران پست در محل سکونت خود باشند.