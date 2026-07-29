تامین روزانه سفره ۱۳ هزار زائر در شلمچه توسط اوقاف کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین عباس نصیرالاسلامی از آغاز خدمترسانی موکب مشترک «شهدای مدافع حرم و خدمت» در مرز شلمچه خبر داد و اظهار کرد: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مسئولیت تأمین و توزیع روزانه سه هزار وعده صبحانه و ۱۰ هزار میانوعده برای زائران اربعین حسینی را بر عهده دارد.
وی افزود: موکب مشترک «شهدای مدافع حرم و خدمت» برای دوازدهمین سال متوالی با مشارکت اداراتکل اوقاف و امور خیریه استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان و کرمان در مرز شلمچه برپا شده و تا ۱۶ مردادماه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدماترسانی خواهد کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این موکب روزانه به بیش از ۲۲ هزار زائر خدمات ارائه میدهد، تصریح کرد: در این موکب روزانه سه هزار وعده ناهار، سه هزار وعده شام، سه هزار وعده صبحانه و ۱۰ هزار میانوعده میان زائران توزیع میشود و در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی و مذهبی نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تقسیم مسئولیت میان استانهای مشارکتکننده، گفت: مسئولیت کامل تأمین صبحانه و میانوعده بر عهده این استان است و صبحانه زائران شامل نان، پنیر، کره، مربا، تخممرغ و چای است.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی ادامه داد: در بخش میانوعده نیز آب معدنی، کیک، هندوانه و شربتهای خنک نعناع، آلبالو و آبلیمو با توجه به گرمای هوا بهصورت مستمر میان زائران توزیع میشود.
وی با بیان اینکه تأمین ناهار و شام با همکاری اداراتکل اوقاف و امور خیریه استانهای بوشهر، خوزستان و کرمان انجام میشود، افزود: تمامی هزینههای این موکب از محل اجرای نیات واقفان خیراندیش چهار استان تأمین شده که جلوهای از برکات وقف و نقش موقوفات در خدمترسانی به زائران اربعین است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی در این موکب خبر داد و گفت: اقامه نماز جماعت، برگزاری محافل قرآنی، پاسخگویی به مسائل شرعی، قرائت زیارت اربعین و اسکان زائران از جمله خدمات فرهنگی پیشبینی شده برای زائران است.
وی در پایان تأکید کرد: حضور خادمان اوقاف در مرز شلمچه، تجلی فرهنگ وقف و تحقق نیات واقفان در مسیر خدمت خالصانه به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) است.
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