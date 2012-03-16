افتتاح کامل تقاطع غیر همسطح بلوار جمهوری ترافیک کرج را می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح گذر بلوار مطهری کرج که در شرکت دی کرج برگزار شد، از آغاز ساخت 10 تقاطع غیرهسمطح درکرج خبر داد و اظهار داشت: افتتاح کامل تقاطع غیر همسطح بلوار جمهوری، ملاصدرا و مطهری در کاهش ترافیک کرج بسیار موثر است

وی افزود: این پروژه افتتاح نیست بلکه اتمام بخشی از تقاطع غیر همسطح جمهوری ملاصدرا است و شرق و غرب این تقاطع به یکدیگر متصل می شود.

شهردار کرج تصریح کرد: این تقاطع اصلاح هندسی شده و با افتتاح کامل این تقاطع یک خودرو از ابتدا بلوار بسیج می تواند به فلکه اول گوهر دشت بدون هیچ تقاطعی برسد.

وی با اشاره به اینکه امروز زیر گذر مطهری و سه راه توتک کرج بازگشایی شده است، اضافه کرد: امروزه خیابان مطهری بلوار شده و همچنین اصلاحات هندسی نیز در این بلوار صورت گرفت و زمین های مطهری بلاتکلیف با مصوبه شورای امروزه خریداری و تعیین تکلیف شده است.

شهردار کرج از اصحاب رسانه کرج به عنوان سپاه رسانه ای کرج یاد کرد و افزود: این مراسم بهانه ای بود که زحمات یک ساله این سپاه را ارج بنهیم.

آقازاده یکی از مشکلات کرج را آسفالت و تخریب و نابسامانی برشمرد و گفت: چنانچه در سال 91 این هدف خوب را اجرایی کنیم با حمایت شورا به نتایج مثبتی در کاهش ترافیک شهر می رسیم.