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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۲۸

100 ساعت آموزش خارج از کلاس برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی

100 ساعت آموزش خارج از کلاس برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پروش گفت: در نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش برای دانش آموزان ابتدایی 850 ساعت آموزشی رسمی و 100 ساعت آموزش خارج از کلاس پیش بینی شده است.

حجت‌ الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق نظام جدید آموزشی 50 ساعت از 100 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس به صورت متمرکز از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ  و برنامه های 50 ساعت دیگر نیز توسط مدرسه و معلمان برنامه ریزی می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر کتاب های درسی پایه اول ابتدایی، افزود: معلمان پایه ابتدایی بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در سند تحول بنیادین، دوره‌ های بازآموزی را جهت تدریس کتب جدید التالیف گذرانده اند و به همین دلیل با وجود تالیف کتاب های جدید مشکلی در خصوص تدریس وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارشناسان سازمان پژوهش در حال تالیف کتابهای درسی پایه دوم و ششم ابتدایی برای سال تحصیلی آینده هستند.
 

کد مطلب 1560263

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