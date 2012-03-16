"قلاده های طلا" با نزدیک به 70 سینما اکران شد

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم برعهده حوزه هنری است و با برنامه ریزی های انجام شده با 25 سینما از 25 اسفند ماه آغاز شده است و همچنین به طور همزمان در 40 شهرستانها به روی پرده می رود. البته هفته این فیلم ها از روز اول نوروز 91 محاسبه می شود.

فیلمبرداری فیلم "قلاده‌های طلا" تابستان امسال انجام شد. در این فیلم امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، نیلوفر خوش‌خلق، دکتر محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، ونوس مجلسی، داریوش اسدزاده، پوراندخت مهیمن و اکبر پاکزاد بازی می‌کنند.

این فیلم که به حوادث بعد از انتخابات 88 می پردازد در بخش خارج از مسابقه سی امین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.