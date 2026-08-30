به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه عمرانی بندر کیاشهر که به مناسبت هفته و هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت این پروژه و همه پروژه هایی که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اجرا میشود، در ایجاد امید، توسعه و زیبایی برای مردم است.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به نقش هماهنگی میان دستگاههای مختلف، افزود:اجرای این طرحها نتیجه همکاری و هماهنگی نیروهای نظامی و انتظامی، مجموعههای دولتی، شهرداری و شورای اسلامی شهر است که دستبهدست هم دادهاند تا برای مردم توسعه و زیبایی خلق کنند.
وی با بیان اینکه کشور در میانه جنگ نظامی و اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، همه بخشهای دولتی، نظامی و انتظامی برای مقابله با این جنگ و مشکلات ناشی از آن تلاش میکنند و در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.
حیدری نژاد با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم و همکاری قوای سهگانه در کشور، اظهار کرد: دولت چهاردهم و قوای سهگانه دستبهدست هم دادهاند تا در میانه جنگ، مسیر توسعه، عمران و آبادانی کشور متوقف نشود و اجرای طرحهای مختلف با قدرت ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها زمینهساز اجرای اقدامات مؤثرتر در شهرستان است، گفت: هر اندازه زیرساختها توسعه پیدا کند، امکان انجام اقدامات بهتر و مؤثرتر در شهرستان فراهم میشود و میتوان خدمات بیشتری به مردم ارائه کرد.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت تداوم همکاری میان مسئولان، افزود: با هماهنگی و همکاری مسئولان، این مسیر را با قدرت ادامه میدهیم تا روند توسعه و آبادانی شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.
وی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد برنامههای توسعهای، تصریح کرد: مردم همچون گذشته در کنار مسئولان حضور دارند و با همراهی و همکاری خود، مسیر خدمترسانی، توسعه و آبادانی را پشتیبانی خواهند کرد.
به گزارش مهر، پروژه عمرانی بلوار امیرکیاسر بندر کیاشهر به طول ۳۰۰ متربا اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت و وحدت در بندر کیاشهر به بهرهبرداری رسید.
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