ترویج فرهنگ نماز محور اصلی فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از فعالان نماز و جشن تکلیف فرزندان پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، هدف از برگزاری این جشن را ترویج فرهنگ نماز عنوان کرد و اظهار داشت: با برگزاری این جشن، خاطره خوبی در ذهن نوجوانان ماندگار می‌شود.



وی بر لزوم اجرای این طرح در سایر دستگاه‌ها و نهادهای استان تاکید کرد و افزود: خوشبختانه جشن تکلیف فرزندان دختر پرسنل در منزل آنها برگزار می‌شود که این امر تاثیر قابل توجهی در ترویج و نهادینه شدن فرهنگ نماز دارد بنابراین مراسم جشن تکلیف فرزندان پسر نیز باید در منزل آنها برگزار شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.



حجت‌الاسلام اسکندری ترویج فرهنگ نماز را محور اصلی برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی دانست و تاکید کرد: اگر 37 روحانی به صورت دائم در روستاها مستقر شدند، یکی از مهمترین وظایف آنها اقامه نماز جماعت در مساجد است و یا مبلغانی که به مناطق تبلیغی اعزام می‌شوند در زمینه ترویج فرهنگ نماز اهتمام زیادی دارند.



وی اثربخشی فعالیتهای آتی سازمان تبلیغات اسلامی را منوط به ایجاد اتاق فکر دانست و تاکید کرد: در این زمینه از کارشناسان ستاد اقامه نماز استان انتظار داریم که با حضور در این اتاق فکر مشترک، در تدوین برنامه‌های تاثیرگذار برای گسترش فرهنگ نماز در اماکن و فضاهای عمومی و انگیزه‌بخشی به نوجوانان و جوانان برای اقامه نماز همکاری داشته باشند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به اشتراکات دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فریضه نماز اشاره کرد و گفت: تا زمانی که عامه مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساس نباشند،‌ این دو واجب الهی احیا نمی‌شود و این مسئله در مورد نماز هم صدق می‌کند.



وی با تقدیر از فعالیتهای انجام شده در زمینه ترویج فرهنگ نماز در این سازمان اظهار داشت: البته این فعالیتها کافی نیست و باید در سال آینده شاهد گسترش فعالیتهای مرتبط با نماز باشیم.



در پایان این مراسم از فرزندان پرسنل این سازمان از جمله محمدرضا عابدی، حمیدرضا شایان و حمیدرضا اسکندری با اهدای جوایزی تقدیر شد.