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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

عاشوری:

قمیت گوشت گرم مرغ در استان مرکزی 3900 هزار تومان مصوب شد

قمیت گوشت گرم مرغ در استان مرکزی 3900 هزار تومان مصوب شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون رنامه ریزی استاندار مرکزی گفت: قیمت گوشت گرم مرغ در استان مرکزی سه هزار و 900 هزار تومان مصوب شد و فروش بیش از این قیمت تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عاشوری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اراک، با بیان اینکه قمیت گوشت گرم مرغ در استان مرکزی سه هزار و 900 تومان مصوب شد و فروش بیش از این قیمت تخلف است گفت: این قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی دوبرابر نیاز خود گوشت مرغ تولید می کند، افزود: فروش بالاتر از این قیمت تخلف است و باید با آن برخورد شود.

عاشوری با اشاره به اینکه قیمت فوق برای هفته آخر سال در نظر گرفته شده، گفت: تا پیش از این قیمت این نوع پروتئین سه هزار و 700 تومان مصوب شده بود.

وی گفت: مردم می توانند برای خرید گوشت مرغ به قیمت مصوب ضمن نظارت بر فروشگاهها و اعلام تخلفات با شماره 124، نیاز خود را از نمایشگاه بهاره وشرکت تعاونی ها تامین کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی، گفت: روزانه 140 تن گوشت مرغ در استان تولید می شود که 70 تن مصرف و مابقی به خارج استان صادر می شود و گرانتر بودن قیمت این نوع پروتئین در استانهای همجوار باعث افزایش صدور مرغ از استان می شود.

کد مطلب 1561027

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