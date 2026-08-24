https://mehrnews.com/x3cSW6 ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6926693 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - همزمان با هفته دولت اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح در خیابان برگزار شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6926693 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردمی در مازندران تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هفتمین شب ایستادگی و پایداری ۱۷۷ شب ایستادگی؛ اسفراین پای عهد خود ایستاد تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هفتمین شب مقاومت و ایستادگی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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