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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - همزمان با هفته دولت اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح در خیابان برگزار شد.

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کد مطلب 6926693

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