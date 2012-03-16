تجاوز تل آویو به غزه نتیجه نفاق غرب است/ اثبات توانمندی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله امروز با سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی شماری از دانشجویان لبنانی در بیروت بر اهمیت فراگیری علم و دانش تاکید کرد.

وی افزود: خداوند در قرآن فرموده است "خلق الانسان و علمه البیان" انسان قدرت بیان دارد یکی از راه های بیان سخن گفتن است همانطور که ما با یکدیگر صحبت می کنیم راه دیگر نوشتن است که یکی دیگر از راه های بیان و انتقال فکر و اندیشه است. تمام این امکانات از جمله راه های پیشرفت بشر است و تجربه ها به خاطر قدرت بیان نسل به نسل منتقل شده است.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت : گام اول از بیان آغاز می شود ما هنگامی که به آیات مراجعه می کنیم می بینیم در باب طلب علم، اشارات زیادی وجود دارد حتی در سیره پیامبر(ص) این مسئله وجود دارد و پیامبر فرمودند هر اسیر کافری به مسلمانان آموزش دهد آزاد می شود که این مسئله به اهمیت آموزش در اسلام تاکید دارد.

وی تصریح کرد: امروز ما در لبنان با توجه به این اندیشه باید به دنبال مسئولیت خود باشیم و در واقع ادارات رسمی نیز چنین مسئله ای را باید دنبال کنند و ما باید به این موضوع فکر کنیم که هیچ بیسوادی در لبنان وجود نداشته باشد و این نیاز به همکاری دارد ما باید در 2 محور ادارات، شهرداری ها و نهادهای مدنی در این زمینه تلاش کنیم متاسفانه برخی گروه های سیاسی مسائلی را بر عهده گرفته اند که جز اهداف اصلی نیست.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: حتی اگر این گروه ها جهت گیری سیاسی متفاوتی با یکدیگر داشته باشند، اما نباید از مسئله آموزش در لبنان غافل نشوند.مسئله آموزش دارای آثار دینی و اخروی است در صورتی که سن بالا رود ما بیش از پیش به آموزش نیاز داریم و افراد مسن بیش از بقیه اقشار به بینش و معرفت نیاز دارند.

وی اظهار داشت : آموزش یک پرونده ملی است که باید با همکاری همه گروه ها به آن پرداخت، همچنانکه تا الان نیز وجود داشته است این یک هدف بلند مدت است که در لبنان ان شاء الله محقق خواهد شد و ما خواهیم داد به زودی در لبنان بیسوادی وجود نخواهد داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت : ما امروز می گوییم هیچ اسیر لبنانی نباید در زندان های اسرائیل باقی بماند و این یک مسئولیت ملی است و باید کار جدی برای آزادی آن انجام شود برخی پرونده ها همچنان در این زمینه وجود دارد لبنانی ها از طریق مقاومت توانسته اند بسیاری از اسرا را با ایثارگری های خود آزاد کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: این هدف بسیار آسان تر از دستیابی به هدف آموزش و باسوادی در لبنان است در جهان عرب و اسلام آمارهایی وجود دارد و کنفرانس هایی که در بیروت برگزار می شود چیزهایی را نشان می دهد مبتنی بر اینکه طبق آمار سال 2011 حدود 57 میلیون شهروند عرب بیسواد داشته ایم که این رقم بسیار بالا و نگران کننده است.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: اولین آیه قرآن "اقرا باسم ربک الذی خلق" است و لذا نباید چنین آماری از بیسوادی در جهان عرب وجود داشته باشد شما می دانید بسیاری از مقامات عرب میلیارد ها دلار در بانکهای خارجی دارند پس چرا با وجود این هزاران میلیارد دلار 57 میلیون بیسواد در جهان عرب وجود داشته باشد.

وی گفت: مسئله بیکاری را نیز باید در لبنان حل کنیم ما در این زمینه نیاز به فلسفه بافی نداریم، بلکه باید فرصت های شغلی ایجاد کنیم ما با وجود این امکانات مالی گسترده ای که در جهان عرب وجود دارد نباید این میزان بیکاری در جهان عرب وجود داشته باشد.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت : سازمان عربی کار آماری دارد مبنی بر اینکه حدود 20 میلیون بیکار در جهان عرب وجود دارد رؤسا و سران عرب باید به این مسئله توجه کنند و به ملتهای خود توجه کنند. آیا دولتهای عربی ناتوان هستند،خیر، مسئله مسئولیت پذیری در جهان عرب پایین است نه امکانات، بلکه نفع آنها است که مردم در این کشورها بیسواد باشند و گرفتار نان شب و هم و غم آنها نان باشد تا نتوانند تغییری در کشورهایشان ایجاد کنند و به فکر قضیه فلسطین و قدس باشند.

وی تاکید کرد: امام خامنه ای نیز این را به ما گفته است که فقط مسئله با سوادی نیست، بلکه ما می توانیم از تمدن غربی فراتر رویم و تکنولوژی داشته باشم و تولید علم کنیم و بسیاری از مشکلات خود را حل بکنیم لذا این مسئله بسیاری جدی است و ما می توانیم بر اساس امکاناتی که وجود دارد به این مهم دست یابیم.

سید حسن نصرالله گفت : اسرائیلی ها و آمریکایی از ما هراس دارند و ترس از توان پیشرفت ما دارند و از اینکه ما مالک علم شویم نگرانند آنها به دنبال این هستند مردم و کسانی که توانستند اورانیوم را در حد 20 درصد غنی سازی کنند نگرانند با این وجود ما باید مستقل شویم و قدرت مستقل در منطقه و جهان باشیم و همانطور که در دوره های گذشته این گونه بوده است ولی امروز ما شاهد 57 میلیون بیکار در جهان عرب هستیم ما باید در گام اول این مسئولیت را در لبنان بپیذیریم.

وی افزود: ما امروز در لبنان مشکلات زیادی داریم بیکاری و بیسوادی و در واقع آمار ما در این زمینه بالا و نگران کننده است در خصوص امنیت سیاسی ما باید به این مسئله توجه کنیم که این موضوعات با مسائل سیاسی نیز ارتباط دارد.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: هیچ گرسنه ای نباید در لبنان وجود داشته شود و همچنین مواد مخدر که به دانشگاه ها و مدارس راه یافته است بسیار نگران کننده است در واقع این پرونده ها باید به طور جدی به آنها پرداخته شود.

وی در ادامه سخنان خود شهادت "زهیر القیسی" و دیگر مبارزان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در حمله به نوارغزه را محکوم کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: برخی می گویند مقاومت اخیر گروه های فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی به دستور ایران صورت گرفته است در پاسخ به این افراد باید گفت که تجاوزات صهیونیستها به نوارغزه و لبنان از گذشته حتی زمانی که ایران پیش از انقلاب اسلامی خود هم پیمان رژیم اسرائیل بود نیز وجود داشت.

سید حسن نصرالله اظهار داشت : برخی رسانه های لبنان و عربی متاسفانه مقاومت فلسطین را مسئول حملات اخیر نوارغزه دانستند و این یک دروغ بزرگ است چرا که رژیم صهیونیستی آغازگر حملات و مسئول شهادت زهیر القیسی دبیر کل کمیته های مقاومت مردمی فلسطین است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در غزه رخ می دهد نتیجه نفاق و تعامل دوگانه غرب با رویدادهای منطقه ای و جهان است.

سید حسن نصرالله افزود: در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه ما شاهد ثبات و توانمندی مقاومت بودیم که توانست بیش از یک و نیم میلیون اسرائیلی را به سوی پناهگاه ها بکشاند و این یک معادله بسیار باازرشی است.

سید حسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان لبنانی در بیروت، سکوت کشورهای عربی و جهانی در برابر وقایع کنونی بحرین و جنایات رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را محکوم کرد.

وی در ادامه بر لزوم توجه اسلامی، عربی و جهانی به موضوع بحرین تاکید کرد و اظهار داشت جامعه جهانی باید در تعامل با رویدادهای عربی، نفاق و بی عدالتی را کنار بگذارد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما شاهد هستیم که در بحرین تظاهرات گسترده ای به دعوت "شیخ عیسی قاسم" برگزار شد و صدها هزار نفر برای بیان خواسته های خود به خیابان ها آمدند. مخالفان در بحرین بسیار گسترده اند و اکثریت مردم را تشکیل می دهند و همانطور که برخی ادعا می کنند گروهک و جماعت اندک نیستند.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه اعلام کرد کشتار غیرنظامیان و معترضان در بحرین باید پایان یابد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با پرداختن به موضوع سوریه و محکوم کردن تعامل دوگانه جامعه جهانی با رویدادهای عربی از اخوان المسلمین سوریه و دیگر مخالفان این کشور خواست که سلاح را به زمین بگذارد و برای حل بحران سوریه و تحقق خواسته هایشان به راه حل سیاسی روی بیاورند.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: تحولات کنونی سوریه بیانگر این است که امید داشتن به سقوط نظام بشار اسد، وقوع جنگ داخلی در این کشور و دخالت های خارجی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه تاکنون بی نتیجه بوده است.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این مطلب افزود: مصلحت ما در لبنان اقتضا می کند که سوریه باثبات باشد و بحران این کشور با راهکارهای سیاسی حل و فصل شود.